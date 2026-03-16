водій авто

Ключевые моменты:

  • Временные ограничения движения в Одессе из-за ремонтных работ на нескольких улицах.
  • Планируйте маршруты заранее.
  • Участки с ремонтом в Одессе.

На каких локациях Одессы ведутся ремонтные работы

Одесские городские власти просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и быть внимательными на указанных участках:

  • просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха) и ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской);
  • ул. Алексея Вадатурского, 67, 69, 71;
  • Фонтанская дорога, 7, 9, 9-А, 9-Б, 9-В;
  • ул. Независимости, 2, 4;
  • ул. Сегедская, 14, 16, 18;
  • ул. Долгая.
  • ул. Разумовского, 43;
  • ул. Базарно;
  • остановка «Автовокзал».

Просим учитывать эту информацию при планировании маршрутов и быть внимательными на указанных участках дорог.

Напомним, одесские патрульные ужесточили контроль за соблюдением правил парковки на местах, предназначенных для людей с инвалидностью. Инспекторы ежедневно проверяют стоянки возле торговых центров и в общественных местах: нарушителей ждут не только большие штрафы, но и перспектива забирать свой автомобиль со штрафплощадки.

