На каких локациях Одессы ведутся ремонтные работы
Одесские городские власти просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и быть внимательными на указанных участках:
- просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха) и ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской);
- ул. Алексея Вадатурского, 67, 69, 71;
- Фонтанская дорога, 7, 9, 9-А, 9-Б, 9-В;
- ул. Независимости, 2, 4;
- ул. Сегедская, 14, 16, 18;
- ул. Долгая.
- ул. Разумовского, 43;
- ул. Базарно;
- остановка «Автовокзал».
Напомним, одесские патрульные ужесточили контроль за соблюдением правил парковки на местах, предназначенных для людей с инвалидностью. Инспекторы ежедневно проверяют стоянки возле торговых центров и в общественных местах: нарушителей ждут не только большие штрафы, но и перспектива забирать свой автомобиль со штрафплощадки.
