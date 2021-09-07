Раздел санатория и удивительные одесские штучки: главные новости Одессы за 6 сентября

В понедельник, 6 сентября 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких значимых для города событиях.
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Запрет мобильных телефонов в школах: что думают одесситы?
Одесские штучки: за воротами с кошачьим характером — характерный дворик
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Детенышам зверей в Одесском зоопарке нужны имена: предлагайте варианты
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