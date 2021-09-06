Украина в шаге от «желтой» зоны карантина – список возможных ограничений

В ближайшее время Украина выйдет из «зеленой» зоны карантина и перейдет в «желтую», а в случае ухудшения эпидемической ситуации – и в «красную» зону, поскольку ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.

Об этом заявил накануне главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

По словам Кузина, избежать локдауна в Украине не удастся – его могут ввести в ноябре.

«В ближайшее время Украина выйдет из «зеленой» зоны. Мы будем вынуждены ввести «желтую», где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов… Но если мы будем говорить о «красном» уровне опасности, то он будет не раньше ноября», – сказал Кузин в эфире телеканала «1+1».

При этом главный санврач отметил, что конкретной цифры заболеваемости COVID-19, при которой в Украине введут усиленный карантин, еще нет.

Напомним, согласно ограничениям «желтой» зоны адаптивного карантина, украинцев могут снова ждать ряд ограничений. В частности, в «желтой» зоне запрещается:

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади здания или территории или наполненностью залов более 50% мест;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест;

проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и т.п.

размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра за соседним столиком и более четырех человек за столом.

При этом Кузин подчеркнул, что для вакцинированных граждан планируют ввести привилегии.

Напомним, на утро понедельника, 6 сентября, в Украине лабораторно подтвердили 773 новых случая COVID-19 против 1379 сутками ранее. В Одесской области подтверждено всего 63 новых случая коронавируса притом, что днем ранее их было 90, а на утро субботы, 4 сентября – 208.

Но стоит отметить, что на утро воскресенья и понедельника официальная статистика как правило сообщает намного меньшие цифры заболеваемости, чем в другие дни. Это объясняется тем, что в выходные дни обычно проводится меньше тестов на COVID-19. так что в последующие дни эти цифры могут стать вдвое больше.