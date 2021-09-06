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У руководителя одесской Музкомедии Елены Редько юбилей – да не простой!

У руководителя одесской Музкомедии Елены Редько юбилей – да не простой!

6 сентября директор-художественный руководитель Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК) Елена Редько празднует трудовой юбилей – 45 лет, как она работает в театре.

Все бы ничего, но этот год для Елены Редько особенный. Ведь в мае этого года она уже отмечала первый юбилей – 65-летний. И впереди ждет третий. В этом же году исполнится 20 лет, как Елена Редько руководит театром.

Сотрудники ОАТМК поздравили своего руководителя душевно и по-одесски. А коллектив «Одесской Жизни» присоединяется ко всем их пожеланиям:

Поздравляем директора-художественного руководителя Елену Редько с трудовым юбилеем – 45 лет в нашем театре!

Этот год – сплошная магия цифр: 20 (в должности директора) + 45 (трудовой стаж в коллективе) = 65 (жизненный стаж)!

Говорят, женщина, имеющая смелость назвать свой возраст, способна на все! Так оно и есть!

Дорогая Елена Григорьевна, мы желаем Вам крепкого здоровья, вдохновения и еще много лет быть способным на все ради театра, который может все!!!

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о V фестивале «Акация Фест» — творческом подарке городу от Одесского академического театра музыкальной Одесский комедии им. М.Водяного

Фото предоставлено пресс-службой ОАТМК

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Редакция ПРОФИЛЬ

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