В прошлом году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предполагает запрет на использование мобильных телефонов во время обучения в школе. Однако документ сняли с рассмотрения. Тем не менее, тема себя не исчерпала — этот вопрос продолжают активно обсуждать в соцсетях.

Аргументы «за»

Так, недавно депутат Одесского горсовета Алексей Асауленко на своей странице Facebook поинтересовался мнением одесситов по поводу возможного запрета или частичного ограничения на использование во время учебного процесса мобильных телефонов. Под постом развернулась нешуточная дискуссия. Многие высказывались «за», объясняя это тем, что гаджеты мешают детям сосредоточиться, отвлекают, не дают развивать навыки коммуникаций в реальном мире.

«Посиделки в телефонах приводят к деградации личности. Подростки не умеют общаться, дружить, гулять на улице», — подмечает Юлия Ляшенко.

Аргументы «против»

В то же время участники обсуждения отмечали, что запрет не решит проблему успеваемости. Главное — вызывать интерес ребенка к предмету, а это зависит от умения преподавателей.

«В мое время обучения в школе гаджетов не было, и на уроках, которые мне были не интересны, летала в облаках. Внимание все-таки вызывает учитель подачей материала», — написала Галина Полищук.

Более того, в некоторых случаях телефоны оказываются очень даже нелишними. Подобный пример привела Ирина Шапошкина: «В одной из гимназий был инцидент, когда учитель перед тем, как начать оскорблять ребенка, мать которого отказалась скидываться на фонды, потребовала от детей выключить все телефоны. С чего бы это?! Телефоны у детей должны бать, и забирать их стремятся только те, кому есть чего бояться, что кто-то запишет их хамство на телефон».

Какая есть альтернатива?

Вместе с тем есть сторонники «золотой середины». Некоторые одесситы предлагают смартфоны школьникам заменить кнопочными телефонами или ввести частичное ограничение. «Да, телефон — это собственность, отбирать нельзя, но можно внедрить правила ограничения его использования, как во время ЗНО, например», — пишет Владислав Сердюк.

В качестве варианта предлагается оставлять телефоны в специальных коробках на время уроков, а на переменах позволять ими пользоваться без ограничений.

В свою очередь директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич уточнила, что директора школ не имеют право запрещать мобильные телефоны. Даже если такое решение принимает Совет школы, то оно не является обязательным. «Вариант один: прийти к решению об ограничении мобильной связи во время уроков и мотивация всех в участии. Проще говоря, если семья согласна, ребёнок готов оставить телефон в коробочке у входа в класс. Опыт есть. Обычно там, где педагоги достаточно авторитетны для большинства», — прокомментировала чиновница.

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