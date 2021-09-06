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Детенышам зверей в Одесском зоопарке нужны имена: предлагайте варианты

Детенышам зверей в Одесском зоопарке нужны имена: предлагайте варианты

В 2021 году в Одесском зоопарке родителями стали лани, муфлоны, верблюды, мунтжаки, антилопы, дикобразы, волки и другие животные.

По традиции Одесский зоопарк объявляет конкурс «Дай имя малышу». На Facebook-странице зоопарка есть альбом с фотографиями новорожденных детенышей. Под фото указаны количество животных этого вида и их пол.

Все подписчики страницы «Одесский зоопарк» могут поделиться в комментариях своими идеями относительно имен для малышей. Предложения принимаются до 24 сентября включительно.

В субботу, 25 сентября 2021 года, в зоопарке состоится праздник «День малышей», на котором будут объявлены итоги конкурса и выбраны имена для зверят.

Авторов имен-победителей ждут памятные призы.

Перейти на страницу зоопарка, чтобы предложить свой вариант имени: «Дай имя малышу»

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одесском зоопарке появились маленькие европейские муфлоны, а также произошло пополнение в семье белых ланей

Фото пресс-службы Одесского зоопарка

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Редакция ПРОФИЛЬ

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