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В Одесской области, недалеко от мавзолея, обнаружили бюст вождя

В Одесской области, недалеко от мавзолея, обнаружили бюст вождя

Не иначе призрак коммунизма бродит по городу Подольску в Одесской области. Недалеко от мавзолея революционера Григория Котовского, чье тело все никак не могут предать земле, в сквере обнаружили бюст «вождя» мирового пролетариата Владимира Ленина.

Это при том, что всех Лениных в городе уже несколько лет как «декоммунизировали», то есть убрали с глаз долой.

Но, видимо, образ и идеи коммунистического вождя еще  живы в умах подольчан.  Они не просто поставили своего кумира в парке. Бюст Ильича установили на клумбу специфически – ну прямо вылитый могильный камень.

Ночью такое встретить – можно не на шутку испугаться.

Кто и откуда принес бюст Ленина в парк, до сих пор остается загадкой. Но вряд ли он там долго простоит, пугая по ночам людей.

По закону о «декоммунизации» памятники Ленину, если они не имеют художественной ценности («подольскиий» бюст явно не из таких), должны быть убраны из публичных мест.

бюст Ленина в Подольске

Ранее сообщалось, что мумию Котовского захоронят на кладбище, но, в итоге, наоборот, отремонтировали мавзолей, где находится тело революционера

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Редакция ПРОФИЛЬ

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