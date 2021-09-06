Одесские штучки: за воротами с кошачьим характером — характерный дворик

Одесский характер, одесская атмосферность, даже, если хотите — менталитет: оказывается, за чисто нашими воротами может скрываться еще что-то чисто наше. А все началось с «навороченных» котиков.

О том, что на Екатерининской появились «кошачьи» ворота, мы сообщали еще в прошлом году.

Конечно, если в Одессе разрисовывают старые (новые) ворота, то без котиков — никак. А здесь их — сразу три наворотили, и каждый — со своим характером. Причем, все это расположившееся на фоне одесского дворика кошачье царство словно намекает, что за воротами можно увидеть еще кое-что чисто одесское.

А за воротами — дворик. Маленький, превращенный в кафешку. Зонтики создают тень, стены увиты… нет, не плющом, а рыбацкой сетью. Тут же (на всякий случай) вывешены спасательные круги. В общем, веет морем. Вернее, темой моря, пляжа и одесских рыбаков.

Как еще придать дворику одесскости? Конечно же, поиграть с анекдотами. Что и сделано: рыбацкие сети «поймали» отнюдь не рыбу, а одесские анекдотоподобные штучки-фразочки, типа «Рабинович, вы далеко не дурак. — Так я и вблизи не идиот».

Так картинка ворот ведет в другую картинку, где по-своему (кстати, очень минималистично) вырисовывается тема одесского дворика. А одесские дворики, как известно, «наше все». Ну или почти…

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала об удивительном одесском чудо-дворике с колонадой, лодками и попугаем

Фото Марии Котовой