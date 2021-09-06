Одесский санаторий Чкалова хотят поделить на 2 участка

В Одессе планируют разделить на два земельных участка территорию специализированного клинического санатория имени Чкалова, что на Французском бульваре, 85.

Об этом идет речь в распоряжении главы Одесской облгосадминистрации (ОГА) Сергея Гриневецкого.

Согласно документу, в ОГА разрешили руководству санатория разработать техническую документацию по землеустройству.

Общая площадь территории санатория Чкалова составляет 15,9 га. Данный участок находится в постоянном пользовании Министерства охраны здоровья Украины с 30 октября 2020 года. Его планируется разбить на два земельных участка ориентировочной площадью 0,8 и 15,1 га.

С какой целью выделяются новые участки, на данный момент неизвестно.

Фото: zahid.travel