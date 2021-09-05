Новости Одессы и Одесской области

Растерянные водители и американские вредители: главные субботние новости Одессы за 4 сентября

Растерянные водители и американские вредители: главные субботние новости Одессы за 4 сентября

В субботу, 4 сентября 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких значимых для города событиях.

Еще на одной круговой одесской развязке нанесли разметку «турбокольца». А вот дорожные знаки остались прежними. И их предписания противоречат новой разметке. Водители пока в растерянности.

Как правильно строить в исторической части Одессы? Может, совсем не строить? Архитектор, преподаватель Одесской государственной академии строительства и архитектуры Андрей Черненко не просто пытается дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Он еще и представил визуализацию, каким видят будущее нескольких знакомых мест или локаций центра города молодые архитекторы Одессы.

Самая престижная образовательная национальная премия Global Teacher Prize Ukraine объявила десятку лучших учителей страны. В ТОП-10 попал и единственный представитель Одесской области – известный преподаватель одесского Ришельевского лицея Павел Виктор.

В Одессе анонсировали проведение марша в защиту животных и масштабного Фестиваля спорта JUST UP–2021 на Приморском бульваре.

Одесситы сообщают о нашествии гусениц. Речь идет о карантинном вредителе – личинках американской белой бабочки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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