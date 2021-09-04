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Изучаем: неузнаваемый Деволановский и новый дом на месте ярмарки на Дерибасовской (фото)

Изучаем: неузнаваемый Деволановский и новый дом на месте ярмарки на Дерибасовской (фото)

Как правильно строить в исторической части Одессы? Может, совсем не строить? Архитектор, преподаватель Одесской государственной академии строительства и архитектуры (ОГАСА), соучредитель Ассоциации архитекторов Одессы (ААО) Андрей Черненко не просто пытается дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Он еще и представил визуализацию, каким видят будущее нескольких до боли знакомых мест или локаций центра нашего города молодые архитекторы Одессы.

Не обрекайте себя на ложь

Времена сменяются, и новые направления в застройке – неизбежны.

Рабски копировать прошлое – это обрекать себя на ложь, это создавать в принципе фальшивое, ибо современные здания не будут строиться древними методами, а возведение архаичных сооружений с применением современной строительной техники может привести лишь к бессмысленному подражанию произведениям прошлых эпох,

– цитирует Андрей Черненко выдержку из Афинской хартии – градостроительного манифеста, составленного архитектором Ле Корбюзье и принятом Международным конгрессом современной архитектуры в Афинах в 1933 году.

Андрей Черненко

Андрей Черненко

Как же быть? Особенно если учесть, что, как сообщает архитектор, «сегодня мы имеем безобразные высотки с прилепленными уродами, пошлые заигрывания с декором барокко или модерна, навешивание его на продиктованные бизнесом пропорции».

Та часть города, которая со временем стала историческим центром, рассчитывалась для человека 19 века, с его особенностями в жизни, работе, отдыхе и передвижении. И в любые пережитые Одессой эпохи архитекторы старались учитывать эти особенности, однажды заложенные в основу. Но наступила наша эпоха, и в стройную четко продуманную структуру стали впихивать радужные аркадии,

– делает акцент Андрей Черненко.

«За каждым дипломом – огромная работа»

Какой же видят современную архитектуру в историческом центре молодые архитекторы Одессы?

Как сообщает преподаватель ОГАСА, «иногда складывается впечатление, что преподаватели и студенты обязательно должны быть по разные стороны баррикады, а защита дипломных проектов при этом напоминает судилище. Нет, мы со студентами – коллеги, и за каждым честным дипломом стоит огромная скрупулезная работа не только студента, но и его преподавателей».

Что же касается молодых выпускников ОГАСА, то, по мнению их педагога Андрея Черненко, они «незашоренные, без бизнес-балласта, свободные в своих мыслях, но при этом достаточно профессионально подкованные и, самое главное, неравнодушные к судьбе любимого города, студенты выдают на-гора замечательные проектные решения».

Ну а теперь – самое время познакомиться с представленной Андреем Черненко визуализацией, то есть, непосредственно с самими проектами. Перед вами – и совершенно новый взгляд на Деволановский спуск, который уже никак не назовешь привычно «Канавой», и новое строительство на месте Одесской ярмарки (здесь была гостиница «Спартак», бывшая «Империал») на Дерибасовской, и реновация частично «грохнувшей» в этом году многострадальной заброшки – фабрики мороженого на улице Старопортофранковской, и еле дышащего здания на Мечникова, 90. Каждая представленная визуализация возможного будущего сопровождается красноречивым снимком «как это выглядит сейчас»…

Вся визуализация предоставлена Андреем Черненко.

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Досуговый клуб на Деволановском спуске

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Жилое и офисное здания на пересечении ул. Тираспольской и ул. Асташкина

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Жилой дом с первичным обслуживанием на ул. Дерибасовской

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Новое строительство вместо ярмарки, на месте уничтоженной гостиницы «Спартак» («Империал»)

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Мечникова, 90. Музыкальная школа вместо развалюхи

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Музей греческой культуры в переулке Красном

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Офисное здание на Деволановском спуске

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Студенческий клуб (ХАБ). Реновация многострадальной фабрики мороженого на ул. Старопортофранковской

С полным текстом статьи вы можете ознакомиться по ссылке.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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