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В Одессе пройдет масштабный Фестиваль спорта – когда, где и во сколько

В Одессе пройдет масштабный Фестиваль спорта – когда, где и во сколько

В следующую субботу, 11 сентября, на Приморском бульваре в Одессе состоится масштабный Фестиваль спорта JUST UP–2021, приуроченный ко Дню физической культуры и спорта Украины.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, участников и зрителей мероприятия ждет увлекательная программа: мастер-классы фитнес-клубов под руководством известных инструкторов и по греко-римской и вольной борьбе, семейный турнир по шахматам и традиционный легкоатлетический забег «Вверх по Потемкинской».

Также в рамках празднования запланированы различные спортивные развлечения, розыгрыш призов среди активных болельщиков и участников Фестиваля.

Праздник здоровья и спорта традиционно откроет легкоатлетический забег «Вверх по Потемкинской». Начало забега – у подножия лестницы, финиш – на последней ступеньке.

Легкоатлетический забег будет проходить в восьми возрастных группах: 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 18-23 года, 24-35 лет, 36-49 лет, от 50 лет и старше. Поучаствовать в нем может каждый, независимо от возраста. Зарегистрироваться для участия в забеге нужно заранее по этой ссылке.

Время забегов будет фиксировать современная высокоточная электронная система, а результаты можно будет наблюдать на большом экране, который разместится на главной сцене праздника.

Установленный рекорд забегов «Вверх по Потемкинской» составляет: для мужчин – 24,6 секунды, для женщин – 29,2 секунды.

В рамках забега состоится конкурс на самый креативный образ (костюм) участника, победители получат призы и подарки.

Одесский горсовет также обнародовал программу Фестиваля спорта JUST UP – 2021:

  • 11:00-12:00 – официальное открытие Фестиваля спорта. Награждение заслуженных спортсменов грамотами и вручение наград Одесского горсовета;
  • 12:00-14:00 – легкоатлетический забег «Вверх по Потемкинской»;
  • 14:00-15:00 – награждение победителей легкоатлетического забега.

Кроме того, с 10:00 до 18:00 пройдут:

  • соревнования по подтягиванию под руководством Вадима Олейника;
  • мастер-класс для молодежи по греко-римской и вольной борьбе под руководством спортивного клуба «Чемпион», Федерации греко-римской борьбы Одесской области;
  • семейный турнир по шахматам под патронатом международного гроссмейстера по шахматам, победителя всемирной шахматной Олимпиады Натальи Жуковой;
  • мастер-класс лицензированных инструкторов программы Zumba Fitness;
  • мастер-классы по функциональному тренингу основателя фитнес-клуба UnderAir Александра Мельниченко и его команды.

Вход – свободный, участие – бесплатное.

Справка:

День физической культуры и спорта учрежден в Украине в 1994 году указом президента в поддержку инициативы физкультурных и спортивных организаций. Он отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.

Фото: Телеграм-канал «Одесса сейчас»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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