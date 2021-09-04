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Прославленный физик-блогер из Одессы попал в ТОП-10 лучших учителей Украины – как проголосовать за земляка

Прославленный физик-блогер из Одессы попал в ТОП-10 лучших учителей Украины – как проголосовать за земляка

Самая престижная образовательная национальная премия Global Teacher Prize Ukraine, которую с 2017 года организует общественный союз «Освiтория», объявила десятку лучших учителей страны. В ТОП-10 попал и единственный представитель Одесской области – известный преподаватель одесского Ришельевского лицея Павел Виктор.

Об этом сообщается на сайте «Освiтории».

Теперь 10 финалистов будут бороться за главный приз «Нобелевки для учителей» – четверть миллиона гривен и множество подарков.

Кроме главного приза, один из финалистов может стать народным избранником и получить приз зрительских симпатий. Для этого за него или нее можно проголосовать на сайте ТСН по ссылке.

Одесситы могут поддержать земляка и отдать за него свои голоса.

Лучшего педагога страны Global Teacher Prize Ukraine торжественно объявят в Международный день учителя 2 октября.

Напомним, ранее известный учитель и видеоблогер Павел Виктор прошел в полуфинал Global Teacher Ukraine 2021, став единственным учителем из Одесской области, попавшим в полуфинал конкурса.

Павла Виктора знают прежде всего по его каналу на YouTube, куда он записал и выложил полный курс по физике с 7 по 11 класс. Его первоначальной целью было обеспечить качественное обучение собственным ученикам во время карантина. Но блог быстро приобрел популярность среди школьников всей Украины и не только. Сейчас на канал подписаны более 770 тысяч подписчиков. А количество просмотров уже превысило отметку в 40 миллионов.

Ранее Павел Виктор выпустил два тома интерактивной книги «Физика. Просто и понятно про фундаментальную науку».

Также читайте интервью Павла Виктора «Одесской жизни».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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