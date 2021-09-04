В Одессе пройдет марш против издевательств над беззащитными животными

Завтра, в воскресенье, 5 сентября, в Одессе пройдет марш в защиту животных. Он станет частью Всеукраинской акции протеста против насилия над животными. Акцию анонсируют в Facebook члены общественной организации Animal SOS Odessa.

Таким образом, одесские зоозащитники присоединятся к акции протеста против цирков с животными, пушных ферм, притравочних станций, контактных зоопарков и дельфинариев.

Как поясняют активисты, цель данного мероприятия – обратить внимание на проблему бездомных животных, полную безнаказанность при проявлениях жестокого обращения с братьями нашими меньшими, а также игнорирование государством всех законопроектов, которые подаются от зоозащитников.

«Нас достало, что издевательства над животными всё ещё продают как развлечения. Нас достало, что живодёров оправдывают суды. Нас достало, что жестокость к животным с каждым днем только множится… Мы должны стать голосом тех, кто не может защитить себя сам! В мире, полном жестокости и беспредела, животные могут надеяться только на неравнодушных людей с добрыми сердцами!»

– призывают инициаторы марша.

При этом они подчёркивают, что акция – не политическая, а общественная.

Марш стартует в 12:00 от памятника Утёсову в Горсаду.

Ранее в Одессе произошел неприятный инцидент с упавшей лошадью, перевозившей туристов. Тогда активисты пообещали проводить рейды против эксплуатации животных на улицах города.

Как сообщала «Одесская жизнь», 15 июля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2351 об усилении борьбы с жестоким обращением с животными. Документ вводит новые правила выгула и содержания животных, а также ухода за ними.

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Фото с Facebook-страницы Animal SOS Odessa