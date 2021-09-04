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На площади Деревянко нанесли новую разметку и запутали водителей

На площади Деревянко нанесли новую разметку и запутали водителей

Еще на одной круговой одесской развязке нанесли разметку «турбокольца». А вот дорожные знаки остались прежними. И их предписания противоречат новой разметке.

Так, при съезде с кольца на ул. Академика Филатова новая разметка позволяет сделать это из 2, 3, 4-го рядов, но знаки при этом (см. фото) предписывают другое: они запрещают ехать прямо (на ул. Ак. Филатова), направля водителя двигаться дальше по кругу.

Скорее всего, скоро появятся знаки, соответствующие разметке. Но пока их нет, зато есть растерянность водителей.

Хотя правила дорожного движения говорят о приоритете дорожных знаков над разметкой. Об этом сказано в пункте 8.2 ПДД Украины.

Помимо перевода кругового движения на площади Деревянко в режим «турбокольца», там планируют установить первые в Одессе «берлинские подушки»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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