Ключевые моменты:

В Захаровке расследуют возможное избиение ребенка в приемной семье.

У подростка зафиксировали многочисленные повреждения.

Приемную мать задержали, ей инкриминируют пытки ребенка.

Избиение ребенка в Одесской области: что известно

О ситуации сообщил глава временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав детей, народный депутат Павел Сушко. По его словам, комиссия начала проверку обстоятельств инцидента, а само дело сейчас расследуют правоохранительные органы.

Речь идет о семье в поселке Захаровка Одесской области. По предварительным данным, пострадавший ребенок находился под опекой приемной матери.

Как сообщил депутат, у ребенка зафиксировали многочисленные ссадины на руках, лице и теле. Фотографии травм были опубликованы председателем комиссии.



Что известно о расследовании

По словам Павла Сушко, приемную мать уже задержали. Ей инкриминируют пытки малолетнего ребенка, который находился под ее опекой.

Также депутат заявил, что в ходе проверки возникли вопросы к работе местной службы по делам детей.

По его словам, руководитель службы якобы отказался оперативно реагировать на ситуацию и, как утверждается, предлагал вернуться к вопросу позже. Эти заявления требуют отдельной проверки правоохранительными органами.

Отдельно проверяется информация о возможном психологическом давлении на детей и условиях их пребывания.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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