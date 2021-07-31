В водоемах Одесской области за сутки утонули два человека

За последние сутки в водоемах Одесской области утонули два человека. Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

По данным спасателей, сегодня, 31 июля, в Раздельнянском районе на местном пруду в 30 метрах от берега водолазы нашли тело 55-летнего мужчины, который пропал накануне при попытке переплыть пруд.

Аналогичная трагедия произошла в Черноморске. Так, сегодня утром в 30 метрах от берега спасатели обнаружили тело мужчины, который также пропал 30 июля, пытаясь переплыть лиман.

Как сообщала «Одесская жизнь», 29 июля в акватории Днестровского лимана спасли подростка, унесенного на большое расстояние от берега на надувном матрасе.

Вы также можете узнать, что делать, если унесло в море на матрасе.

Фото: Bessarabija.UA