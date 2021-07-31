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Одесские активисты «вычислили» негодяя, порезавшего баннер с гербом Украины в центре города

Одесские активисты «вычислили» негодяя, порезавшего баннер с гербом Украины в центре города

В Одессе активисты сумели установить, кто накануне совершил акт надругательства над государственными символами – порезал баннер «Правого сектора» с гербом Украины на месте импровизированного мемориала углу улиц Преображенской и Дерибасовской.

Об этом сообщил у себя в Facebook общественный активист Демьян Ганул.

Ранее активисты пообещали за поимку вандала 10 тысяч гривен, и, по словам Ганула, «свершилось чудо»: «неравнодушные граждане» тут же отреагировали, и вознаграждение им уже отправлено.

«Негодяя установили!.. Знаем даже, как расположена кровать в квартире где проживает этот подонок. Теперь дело за малым», – заверил активист.

Как сообщалось ранее, в ночь на 30 июля в центре Одессы в очередной раз повредили баннер, установленный в память о двух жертвах трагических событий 2 мая 2014 года. В тот день на этом месте от пуль пророссийских сепаратистов погибли десятник одесского «Правого сектора» Игорь Иванов и участник Евромайдана Андрей Бирюков.

В июне этого года вандалы уже покушались на этот баннер – тогда его прожгли факелом. Но активисты его восстановили.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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