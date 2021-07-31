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Пожар дня: в Одессе сгорели 3 МАФа на Таирова (видео)

Пожар дня: в Одессе сгорели 3 МАФа на Таирова (видео)

Сегодня днем, 31 июля, в Одессе в жилмассиве Таирова горели три МАФа, в которых находились аптека, служба доставки еды, пекарня и магазин.

Пожар возник по улице Левитана, 67/1. По словам пожарных, сначала вспыхнула крыша одноэтажки с павильонами, а с нее огонь перекинулся дальше. По району наблюдалось сильное задымление.

На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС. Также на место прибыли медики скорой помощи и сотрудники ДТЭК.

Вскоре пожар потушили. Люди не пострадали. А вот с товаром и торговыми точками бизнесменам пришлось попрощаться.

 


По сообщению ГСЧС, общая площадь пожара составила 350 квадратных метров. Его тушили 28 спасателей.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Видео: Vgorode Odessa, фото: кадр из видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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