Пожар дня: в Одессе сгорели 3 МАФа на Таирова (видео)

Сегодня днем, 31 июля, в Одессе в жилмассиве Таирова горели три МАФа, в которых находились аптека, служба доставки еды, пекарня и магазин.

Пожар возник по улице Левитана, 67/1. По словам пожарных, сначала вспыхнула крыша одноэтажки с павильонами, а с нее огонь перекинулся дальше. По району наблюдалось сильное задымление.

На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС. Также на место прибыли медики скорой помощи и сотрудники ДТЭК.

Вскоре пожар потушили. Люди не пострадали. А вот с товаром и торговыми точками бизнесменам пришлось попрощаться.





По сообщению ГСЧС, общая площадь пожара составила 350 квадратных метров. Его тушили 28 спасателей.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Видео: Vgorode Odessa, фото: кадр из видео