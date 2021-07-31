Пожар дня: в Одессе сгорели 3 МАФа на Таирова (видео)

Сегодня днем, 31 июля, в Одессе в жилмассиве Таирова горели три МАФа, в которых находились аптека, служба доставки еды, пекарня и магазин.
Пожар возник по улице Левитана, 67/1. По словам пожарных, сначала вспыхнула крыша одноэтажки с павильонами, а с нее огонь перекинулся дальше. По району наблюдалось сильное задымление.
На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС. Также на место прибыли медики скорой помощи и сотрудники ДТЭК.
Вскоре пожар потушили. Люди не пострадали. А вот с товаром и торговыми точками бизнесменам пришлось попрощаться.
По сообщению ГСЧС, общая площадь пожара составила 350 квадратных метров. Его тушили 28 спасателей.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Видео: Vgorode Odessa, фото: кадр из видео