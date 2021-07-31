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Наконец-то дома: одесские яхтсмены, освобожденные в Грузии, вернулись в Украину (видео)

Наконец-то дома: одесские яхтсмены, освобожденные в Грузии, вернулись в Украину (видео)

Двое яхтсменов из Одессы Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, ранее задержанные в Грузии и недавно освобожденные, 30 июля вернулись домой.

Об этом сообщает на своей Facebook-странице посольство Украины в Грузии.

«Наконец-то дома! Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, которые 19 июля 2021 года благодаря договоренности между лидерами Украины и Грузии освобождены из-за решетки, наконец-то добрались домой», – говорится в сообщении.

 

Нарешті вдома!
Сьогодні Юрій Хомич та Володимир Дьяченко, які 19 липня 2021 року завдяки домовленості між лідерами України та Грузії були звільненні з-за грат, нарешті дісталися дому.

Опубликовано Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში Пятница, 30 июля 2021 г.

 

 

Напомним, одесских яхтсменов задержали в декабре 2020 года. Грузинские власти обвинили их в незаконном пересечении границы. Они провели в СИЗО 8 месяцев. Их задержание в Украине рассматривали как политическое.

14 июля Батумский городской суд в Грузии приговорил Дьяченко и Хомича к четырем годам лишения свободы, но перед визитов в Грузию президента Владимира Зеленского 19 июля яхтсменов освободили.

То, что в Грузии отпустили яхтсменов перед визитом президента, в Украине рассматривают как жест доброй воли.

Также сообщалось, что моряки вернутся домой на яхте.

Фото из Твиттера Владимира Зеленского

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Редакция ПРОФИЛЬ

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