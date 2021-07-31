Одесские коммунальщики похвастались обновленной дорогой у Привоза (фото)

В Одессе обновили дорожную разметку на недавно отремонтированном участке улицы Екатерининской на участке от улицы Пантелеймоновской до Новощепного ряда. Здесь также появились специальные бордюры – делиниаторы и островки безопасности.

Об этом сообщили сотрудники коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП»).

По словам коммунальщиков, делиниаторами выделены крайние полосы дорожного полотна, предназначенные для общественного транспорта. А для безопасности пешеходов на пешеходных переходах обустроили островки безопасности, благодаря которым переходить дорогу можно поэтапно, более внимательно следя за дорожной обстановкой.

Также здесь появились специальные рефьюджи – большие фигуры, на которых установлены дорожные знаки. Они делают пешеходный переход более заметным издалека.

Цель нововведений – снизить число аварий на этом участке.

Ранее мы рассказывали, что более чем активный во всех отношениях квартал улицы Екатерининской у одесского Привоза сейчас стал еще более бурлящим, когда здесь стартовал давно обещанный ремонт.

О том, что здесь появится выделенная полоса для общественного транспорта и островки безопасности для пешеходов, ранее сообщал вице-мэр Дмитрий Жеман.

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Фото с Facebook-страницы КУ «СМЭП»