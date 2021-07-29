Терроризировали бизнесмена: в Одессе задержали банду вымогателей (видео)

По сообщению пресс-службы Главка Нацполиции в Одесской области, в полицию обратился 46-летний бизнесмен. Он заявил, что бандиты систематически вымогают у него деньги. По его словам, они приходили к нему домой, где избили его и отобрали у него 65 тысяч гривен. Через несколько дней эти же вымогатели приехали уже к торговому лотку потерпевшего и потребовали еще денег. Преступники отобрали у потерпевшего еще около 10 тысяч гривен, ключи и документы на автомобиль Mercedes, а также сам автомобиль.

Полицейские установили, что в банду входят шесть мужчин в возрасте от 25 до 32 лет, один из которых оказался родственником бывшей сожительницы потерпевшего, а еще один – иностранец.

Подозреваемых задержали. Ведется следствие.

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