Во что превратит Одессу реформа градостроительства?

Правительство одобрило законопроект, который разделяет функции между органами градостроительства. Давайте разберемся, о чем идет речь и какие нововведения могут нас ожидать.

Зачем нужна эта реформа?

Чтобы победить коррупцию. В пояснительной записке к законопроекту пишут, что нынешняя государственная система архитектурно-строительного контроля одна из самых коррумпированных. Получить разрешение на строительство, а потом законным путем пройти все необходимые проверки, крайне сложно. Поэтому часть функций передадут органам местного самоуправления.

По задумке авторов, нужно дать полномочия по контролю за строительством независимым специалистам. Это сделает систему более прозрачной, можно будет эффективно бороться с незаконной застройкой. А вообще, государство планирует поэтапно ослаблять свое влияние в градостроительной сфере. Мировой опыт показывает, что конкуренция и автоматизация услуг способствуют социально-экономическому росту.

Что изменится?

Перемен будет много: в проекте закона больше 190 страниц поправок. Весь документооборот переведут в электронный вид.

В городских и сельских советах создадут новые органы по вопросам градостроительства и архитектуры. Руководить ими будут люди, которых не назначают, а выбирают на конкурсной основе. Таким образом в каждой территориальной громаде будет по архитектору. Вопросы получения разрешений на застройку будут решать на местах.

Начало строительных работ можно оформить в уведомительном порядке, а ввод объекта в эксплуатацию пройдет в автоматическом режиме. Заявления можно подать частному нотариусу.

Что говорят эксперты?

Эксперты считают, что слова про диджитализацию и борьбу с коррупцией всего-лишь красивая обертка. Реформа облегчит жизнь только застройщикам. Заместитель городского головы по градостроительству Львовского горсовета Любомир Зубач уверен, что законопроект развяжет им руки. И уже через несколько лет наши города превратятся в гетто, где не будет возможности позаботиться о хотя бы минимальной социальной инфраструктуре или озеленении. «Надо снять розовые очки и признать: застройщики не будут придерживаться принципов гармоничного развития среды», — считает Любомир Зубач.

Архитектор Анна Курий убеждена, что никакого саморегулирования реформа не подразумевает. Все ключевые функции будут в Минрегионе, а застройщики смогут контролировать сами себя, нанимая специалистов по своему вкусу. «Вместо взяток в ГАСК теперь застройщик будет официально платить за градостроительный контроль тому, кого он выберет на рынке», — подчеркивает Анна Курий.

Напомним, что в одесской мэрии хотят привлечь заинтересованных застройщиков к прокладке системы канализации в Черноморке и по всему побережью.

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