Пушкин, Бабель, Утесов: кто стал номинантом премии имени Яна Гельмана в 2024 году

Об этом сообщается сегодня, 12 октября, на странице «Премия имени Яна Гельмана» в Facebook.

Как напоминают основатели, эта премия была основана в 2019 году в память о художественном руководителе команды, режиссере, сценаристе, трижды чемпионе КВН Яне Гельмане – «человеке с философским взглядом на мир и феноменальным чувством юмора, а также пониманием того, что такое настоящая Одесса, какой город в действительности и в чем его истинная природа».

Премию имени Яна Гельмана вручают тем, кто своими делами прославляет Одессу, творит и умножает ее благополучие, вносит вклад в развитие города и его культуру.

В предыдущие годы премию получили многие заслуженные люди, которыми наш город может гордиться.

Но в 2024 году команда «Джентльмены одесского университета» приняла, по их словам, необычное, но взвешенное решение: вручить премию не просто конкретным людям, но и конкретным памятникам.

«Ведь памятники – это бывшие великие личности, которые жили в Одессе, любили ее, творили во имя и славу этого города. Благодарные современники и потомки построили им монументы, потому что хотели, чтобы эти люди были с ними всегда. Памятники – это память, и пока жива память, жив человек, жив город и жива страна»,

– поясняют организаторы.

Номинанты премии имени Яна Гельмана в 2024 году

Таким образом, сообщают одесские «джентльмены», решением команды премия вручается следующим номинантам:

Поэт Александр Пушкин

«Своими большими строками «Там все Европой дышит, веет», он ровно 200 лет назад определил магистральное движение Одессы и окрестностей в сторону Европы. За что благодарные одесситы построили ему памятник на свои, собранные по копеечке деньги», – поясняют свое решение КВНщики.

Писатель Исаак Бабель

Большой прозаик. Прославил неповторимый колорит города и научил весь мир любить наш знаменитый одесский язык. Книги Бабеля до сих пор имеют успех в книжных магазинах всего мира.

Музыкант Леонид Утесов

Воспевал свой любимый город вопреки всем историческим обстоятельствам. Обучал целые поколения одесситов «давать джазу».

«Сегодня дядя Ледя мирно сидит на Дерибасовской улице, а его песни продолжают звучать в сердцах людей», – говорится в сообщении.

Академик Валентин Глушко

Инженер, основоположник ракетостроения. Главный архитектор космических систем. Во многом благодаря ему и еще одному украинцу – Сергею Королеву – человек вышел в космос и стал осваивать звездные дали.

Градоначальник Дюк де Ришелье

«Уверены, что этого человека одесситам, как и парижанам, представлять не нужно. Хозяйственнеик Одессы и первый министр Франции. Символ и гордость города, который положил начало благосостоянию Одессы»

Но поскольку все нынешние номинанты премии усилиями благодарных им одесситов, уже давно стали памятниками и получить деньги не смогут, весь премиальный фонд решено передать военному госпиталю.

«Этот шаг мы решили сделать именно сейчас, когда в Одессу ежедневно летят российские ракеты и дроны. Война – самое жестокое испытание для граждан нашей страны, для народа Украины и каждого украинского города. Поэтому очень важно не дать отобрать у нас нашу историю, чувство собственного достоинства и свою идентичность. А для амбициозных, отданных своему городу одесситов, это жизненная необходимость»,

– резюмируют члены команды «Джентльмены одесского университета».

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