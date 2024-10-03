Новости Одессы и Одесской области

Труханов привлек к защите Пушкина итальянцев

Труханов привлек к защите Пушкина итальянцев

Одессу посетили итальянские парламентарии. Мэр Геннадий Труханов показал им город и пожаловался на распоряжение областной власти демонтировать в Одессе памятники Пушкину, Воронцову, Александру ІІ. Гости привели собственный пример — много произведений и сооружений там появилось во времена фашизма, но они ценят и их.

Об этом шла речь во время встречи мэра Геннадия Труханова с группой итальянских парламентариев под председательством Джорджо Муле — главы итальянской секции группы межпарламентского сотрудничества Италия — Украина.

Делегация приехала в Одессу, чтобы лично ознакомиться с городом и его достопримечательностями, а также оценить масштабы разрушений и определить конкретные потребности в восстановлении.

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итальянцы

Итальянцы выразили солидарность с городским головой и одесситами по сохранению наследия, в частности, благодаря которому Одесса стала городом ЮНЕСКО. Они уверены и живут по принципу, что нельзя стирать историю, какой бы она ни была.

«История развивается, поэтому нужно взрослеть вместе с ней и принимать разные ее моменты. В Италии много опер написано во времена фашизма, строились дома. Но это не повод не посещать их, и тем более сносить. Искусство никому не принадлежит. Оно принадлежит миру!» — отметил господин Муле.
памятник Пушкину

Напомним, кроме памятника Пушкину, в Одессе планируют демонтировать и перенести 18 памятников, содержащих символику российской имперской политики. Среди них  — памятники Бабелю, Мичурину и Высоцкому. Учитывая распоряжение начальника Одесской ОГА Олега Кипера от 26 июля 2024 года, демонтаж будет осуществлять мэрия.

В понедельник под стенами Одесской областной военной администрации прошел митинг против сноса памятников и переименования улиц. Организатор акции одесский журналист и общественный деятель Леонид Штекель заявил, что памятники и улицы, которые подпадают под деколонизацию, являются неотъемлемой частью истории Одессы. И если мы сносим их памятники и названия улиц — мы убиваем Одессу.

 

 

 

 

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