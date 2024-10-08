В Одессе девушка забросала яйцами памятник Пушкину (видео)

Памятник русскому поэту Александру Пушкина на Приморском бульваре в Одессе продолжает «мозолить глаза» некоторым горожанам. Так, сегодня неизвестная девушка устроила у памятника очередной перформанс.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Думская».
«И снова Пушкин: у бюста писателя на Приморском бульваре продолжаются приключения. В этот раз неизвестная девушка закидала памятник яйцами», – отмечается в публикации.
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«Думская» также устроила мини-опрос с тем, чтобы узнать мнение одесситов об этом своеобразном перформансе. Показательно, что большинство читателей такие действия не одобрили:
«Девушка необразованная, приехала с глубинки, хочет себя показать, а как, ума-то нет»;
«Решила пропиариться»;
«Лучше с таким же энтузиазмом маскировочная сетка плела бы или организовала бы сбор ребятам ВСУ или детям-беженцам больным… Вот это был бы патриотизм»,
– пишут одесситы.
Однако нашлись и те, кто поддержал такие действия, назвав девушку «красоткой» и «девушкой с яйцами», отметив, что «это ее гражданская позиция» и в очередной раз напомнив, что подобным памятникам в украинской Одессе не место.
А что вы думаете по этому поводу?
Напомним, что в ноябре прошлого года одесский художник Ярослав Войцеховский облил памятник Пушкину красной краской, а в августе этого года в День независимости Украины, Пушкина на Думской площади «украсили» табличкой с надписью «Хочу в музей до Каті».
Также в Одессе был замечен портрет Пушкина в мусорном контейнере.