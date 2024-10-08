В Одессе девушка забросала яйцами памятник Пушкину (видео)

Об этом сообщает Телеграм-канал «Думская».

«И снова Пушкин: у бюста писателя на Приморском бульваре продолжаются приключения. В этот раз неизвестная девушка закидала памятник яйцами», – отмечается в публикации.

«Думская» также устроила мини-опрос с тем, чтобы узнать мнение одесситов об этом своеобразном перформансе. Показательно, что большинство читателей такие действия не одобрили:

«Девушка необразованная, приехала с глубинки, хочет себя показать, а как, ума-то нет»;

«Решила пропиариться»;

«Лучше с таким же энтузиазмом маскировочная сетка плела бы или организовала бы сбор ребятам ВСУ или детям-беженцам больным… Вот это был бы патриотизм»,

– пишут одесситы.

Однако нашлись и те, кто поддержал такие действия, назвав девушку «красоткой» и «девушкой с яйцами», отметив, что «это ее гражданская позиция» и в очередной раз напомнив, что подобным памятникам в украинской Одессе не место.

А что вы думаете по этому поводу?

Напомним, что в ноябре прошлого года одесский художник Ярослав Войцеховский облил памятник Пушкину красной краской, а в августе этого года в День независимости Украины, Пушкина на Думской площади «украсили» табличкой с надписью «Хочу в музей до Каті».

Также в Одессе был замечен портрет Пушкина в мусорном контейнере.