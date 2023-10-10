Премия имени Яна Гельмана: кто из знаменитых одесситов получил награду (фото)

9 октября 2023 года в Одессе прошла четвертая торжественная церемония награждения лауреатов Премии им. Яна Гельмана. Присуждают ее участники команды КВН «Джентльмены одесского университета».
Об этом сообщили в Департаменте культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета.
Команда «Джентльмены одесского университета» уже четвертый раз проводит церемонию награждения пяти номинантов, избранных голосованием членов команды. Основные принципы, лежащие в основе выбора претендентов – вклад в сохранение и развитие истории и культуры Одессы.
В наши дни, когда Украина сражается, защищая свою землю, важно сохранить свои ценности и сделать все возможное, чтобы приблизить Победу. Номинанты на премию Яна Гельмана – люди, которые каждый в своей сфере деятельности, упорно и искренне, пытаются внести вклад в сегодняшнюю непростую жизнь Одессы и Украины, рассказать о нас всему миру.
Лауреатами премии имени Яна Гельмана в 2023 году стали:
- писатель Сергей Рядченко;
- режиссер Владимир Подгородинский;
- главный тренер ФК «Черноморец» Роман Григорчук;
- фотохудожник Анна Голубовская;
- украинский телеведущий, продюсер, ведущий программы «Что? Где? Когда? Александр Андросов.
Ян Альбертович Гельман – легендарный художественный руководитель команды «Джентльмены одесского университета», писатель, сценарист, юморист. Трагически погиб в 2012 году.
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