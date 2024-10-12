Пушкін, Бабель, Утьосов: хто став номінантом премії імені Яна Гельмана у 2024 році

Про це повідомляється сьогодні, 12 жовтня, на сторінці «Премія імені Яна Гельмана» у Facebook.

Як нагадують засновники, ця премія була заснована в 2019 році на згадку про художнього керівника команди, режисера, сценариста, тричі чемпіона КВК Яна Гельмана – «людини з філософським поглядом на світ і феноменальним почуттям гумору, а також розумінням того, що таке справжня Одеса, яке це місто в дійсності і в чому його істинна природа».

Премію імені Яна Гельмана вручають тим, хто своїми справами прославляє Одесу, творить та множить її благополуччя, робить внесок у розвиток міста та його культуру.

У попередні роки премію отримали багато заслужених людей, якими наше місто може пишатися.

Але у 2024 році команда «Джентльмени одеського університету» ухвалила, за їхніми словами, незвичайне, але виважене рішення: вручити премію не просто конкретним людям, а й конкретним пам’ятникам.

«Адже пам’ятники – це колишні великі особистості, які жили в Одесі, кохали її, творили в Ім’я та Славу цього міста. Вдячні сучасники та нащадки звели їм монументи, бо хотіли, щоб ці люди були з ними завжди. Пам’ятники – це пам’ять, і поки що жива пам’ять, жива людина, живе місто і жива країна»,

– пояснюють організатори.

Номінанти премії імені Яна Гельмана у 2024 році

Таким чином, повідомляють одеські «джентльмени», рішенням команди премія вручається наступним номінантам:

Поет Олександр Пушкін

«Своїми великими рядками «Там все Європою дихає, віє», він рівно 200 років тому визначив магістральний рух Одеси та околиць у бік Європи. За що вдячні одесити спорудили йому пам’ятник на свої, зібрані по копійчині гроші», – пояснюють своє рішення КВКшники.

Письменник Ісаак Бабель

Великий прозаїк. Прославив неповторний колорит міста та навчив увесь світ любити нашу знамениту одеську мову. Книги Бабеля досі мають успіх у книгарнях усього світу.

Музикант Леонід Утьосов

Оспівував своє улюблене місто всупереч усім історичним обставинам. Навчав цілі покоління одеситів «давати джазу».

«Сьогодні дядько Льодя мирно сидить на вулиці Дерибасівській, а його пісні продовжують звучати у серцях людей», – йдеться у повідомленні.

Академік Валентин Глушко

Інженер, основоположник ракетобудування. Головний архітектор космічних систем. Багато в чому завдяки йому та ще одному українцеві – Сергію Корольову – людина вийшла в космос і стала освоювати зоряні дали.

Городоначальник Дюк де Рішельє

«Впевнені, що цю людину одеситам, як і парижанам, представляти не треба. Господарник Одеси і перший міністр Франції. Символ і гордість міста, який започаткував добробут Одеси».

Але оскільки всі нинішні номінанти премії зусиллями вдячних їм одеситів, уже давно стали пам’ятниками та отримати гроші не зможуть, весь преміальний фонд вирішено передати військовому шпиталю.

«Цей крок ми вирішили зробити саме зараз, коли на Одесу щодня летять російські ракети та дрони. Війна – найжорстокіше випробування для громадян нашої країни, для народу України та для кожного українського міста. Тому вкрай важливо не дати відібрати в нас нашу історію, почуття власної гідності та свою ідентичність. А для амбітних, відданих своєму місту одеситів, це є життєвою необхідністю»,

– резюмують члени команди «Джентльмени одеського університету».

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