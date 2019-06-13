Премьера в одесском ТЮЗе: «Маленький принц» как искусство «собирания себя»

Одесский театр юного зрителя им. Ю.Олеши представил премьеру семейного спектакля «Маленький принц».

Спектакль заявлен как «сценки об обычном космосе». Никакой рисовки: это ведь все о нас с вами — таких разных, таких неожиданных, меняющих роли незаметно для себя. Потому и Принц, и Летчик, и Пьяница (кстати, в спектакле это — она, а не он), да и все другие такие знакомые герои Экзюпери предстают перед нами «многоликими». Ну а сам Принц — это тоже и он, и она, и снова он и она, только уже другие артисты. Нет, не «мешанина»: мы все так же разбросаны по частям, как самолет Летчика, и так же стремимся собрать самих себя воедино.

Перед премьерой успеваю поговорить с режиссером-постановщиком спектакля, участницей Международных лабораторий для молодых режиссеров «Открытые двери» Яникой Коппел (Эстония).

— Наш спектакль, прежде всего, о целостности человека, его вечном стремлении собрать себя. Это семейный спектакль, очень хочется, чтобы и маленький человечек, и взрослый человек нашел здесь что-то свое. И, конечно же, очень хотелось бы, чтобы взрослые помнили себя маленькими. Когда передо мной стоит какой-то сложный вопрос, задача, проблема, я стараюсь сама себя погрузить в собственное детство, спрашиваю себя же, только маленькую, как надо поступить. И решение находится, уходят страхи… Мне очень хорошо работалось с артистами одесского ТЮЗа, и, надеюсь, зритель примет наш спектакль, — говорит Яника.

Человек — это всегда целая планета. Может, поэтому ему так бывает трудно порой? Спектакль — именно об этом. И здесь каждая деталь — действующее лицо, даже постоянно «преображаемые» яркие шарфики на героях. И как же мудро известнейшие строки Антуана де Сент-Экзюпери об ответственности за тех, кого мы приручаем, в конце спектакля перерастают в задачу, пожалуй, еще посложнее: а готовы ли вы отпустить «прирученного»?..

В спектакле заняты актеры Одесского театра юного зрителя имени Юрия Олеши и театра-студии «Призвание». Постановка получилась сродни всемирно известной книге — мудрой. Язык подачи — не из самых легких, но в этом-то и особая прелестная тонкость постановки.

Преображающиеся шарфики, части самолета светятся и гаснут, как светятся и гаснут сами герои в зависимости от обстоятельств. Кажется, то же самое происходит и с костюмами артистов, а декорации словно возникают из ниоткуда (художник-постановщик — Христина Захарова, Одесское театрально-художественное училище) — тоже в зависимости от того, на какой мы сейчас планете, в чей мир попадаем, что видим и слышим. Обычный себе Космос — человек и его планета, которую, как известно, надо привести в порядок.

Герои сходят со сцены и теряются в зрительном зале, они время от времени обращаются к зрителям с самыми простыми (и такими сложными!) вопросами и исповедями. И едва ли не главная из них звучит в самом начале из уст Летчика: «Что-то испортилось в моторе моего самолета». И сразу подсказка: Летчик прикладывает руку к сердцу. А нам с вами нужно поймать этот посыл, услышать свой «мотор», в котором, вполне вероятно, тоже что-то не так. Значит, пора собирать свой собственный самолет, иначе просто-напросто не улетишь.

…И уже звучит апофеозом, и летит в самую душу в конце спектакля молитва от Антуана де Сент-Экзюпери о самом главном: «Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов».

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