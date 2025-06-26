Ключевые моменты

27 июня, 19:00 — концерт Верки Сердючки & Band в клубе IBIZA: культовое шоу с любимыми хитами и фирменным юмором.

28 июня, 19:00 — выступление Alyona Alyona в клубе ИТАКА с новой программой «Не потеряем связь» и хитами «Рибки», «Teresa & Магія» и др.

28–29 июня, 17:00 — премьера оперетты «Очарованный Боккаччо» в Театре музыкальной комедии по мотивам «Декамерона».

29 июня, 16:00 — телесно-звуковая терапия «Колыбельная» в Зелёном театре: расслабление, звукотерапия и восстановление баланса.

29 июня, 19:00 — гастрольный спектакль «Тот, кто открывает дверь» в КЦ Union: чёрная комедия о выборе между собой настоящим и навязанным образом.

Сразу две мега звезды будут выступать на одесских клубных сценах. Интересно, что обе представляли Украину на Евровидении, но стали популярными еще задолго до участия в конкурсе. Алена Алена против Верки Сердючки. Как думаете, на каком из выступлений будет полный аншлаг?

После таких шумных вечеров Зеленый театр предлагает вечер расслабления и тишины. Вы сможете просто полежать несколько часов на свежем воздухе. Не мечта ли это?

Театралам тоже будет чем заняться — в театре Музыкальной комедии в субботу и воскресенье премьера по мотивам «Декамерона». Этим спектаклем театр завершает очередной сезон. Поэтому не откладывайте на осень, то что можно посмотреть уже сейчас.

Еще один спектакль, на этот раз молодых киевских актрис можно будет посмотреть в воскресенье в КЦ Union. Согласитесь, это же прекрасно, что театр живет и возникают новые творческие объединения. Кто знает, возможно, мы становимся свидетелями рождения великих актрис. Не пропустите этого волнующего момента.

27 июня, 19:00. Концерт. Верка Сердючка. IBIZA

Звезда, которую не нужно представлять! Раз в сезон она приземляется в Одессе. И это лето не стало исключением. Это будет безумный концерт безумной пятницы.



28 июня, 19:00. Концерт. Alyona Alyona. ИТАКА

Рэп-дива Украины с новой программой «Не потеряем связь»! Легендарные хиты, лирические песни и премьеры от представительницы Украины на Евровидении 2024. Споет «Teresa & Магіа», «Небо клонится» и легендарные «Рибки».



28 — 29 июня, 17:00. Премьера. «Очарованный Боккаччо». Театр Музкомедии

Оперетта в 2 действиях по «Декамерону». «Boccaccio» — одна из лучших оперетт австрийского композитора и дирижера Франца фон Зуппе. Уже 150 лет она не покидает европейские сцены. Ее ставили во Франции, Италии, Бразилии и Австралии, на Бродвее и в Венской опере.

Основой либретто стал «Декамерон» — известный сборник коротких рассказов, созданных Джованни Боккаччо, итальянским писателем эпохи Возрождения. Он условно объединил сюжет многих новелл о молодых итальянских кавалерах и их дамах. Но не только они стали героями оперетты, а и сам автор новелл — Джованни Боккаччо, что позволяет понять стремления, надежды и мысли великого поэта. Спектакль посвящен прекрасной эпохе Ренессанса, которая научила людей радоваться.



29 июня, 16:00. Телесно-звуковая терапия «Колыбельная». Зеленый театр

Звукотерапия — доказательный метод для снижения уровня стресса, напряжения, эмоциональной перегрузки. Эта терапия мягко работает с разными состояниями — как со спокойными, стабильными, так и со стрессовыми, тревожными или депрессивными. Здесь можно быть собой — без эмоциональных масок.

Звуковые волны обертонных и шумовых инструментов замедляют, выравнивают эмоциональный план и восстанавливают здоровый контакт с телом.



29 июня, 19:00 Гастроли. Спектакль «Тот, кто открывает дверь». Union

Черная комедия о том, что каждый из нас встречает хотя бы раз в жизни: критический момент, когда приходится выбирать. Выбирать не между добром и злом, а между собой настоящим и собой, каким хотят тебя видеть другие. Что сделать, выбрать себя или обстоятельства вокруг?

В ролях Диана Руденко и Кира Ризниченко, актрисы и основательницы творческого объединения «Противоречие» — пространства для смелых театральных экспериментов.



