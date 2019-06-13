Снова селфи на крыше поезда: врачи ожогового отделения борются за жизнь 17-летней девушки

Молодая одесситка получила удар током в 24500 В.

Выпускница приехала в гости к дедушке в село Раздельнянского района.

«Вечером во время прогулки вдоль железнодорожных путей девушка решила сделать фото на крыше грузового поезда на память об успешно сданном ВНО», – сообщили в пресс-службе областной полиции.

Взобравшись на крышу вагона, молодая одесситка получила сильный удар током. Девушку отбросило на землю. Её знакомый, который стал очевидцем трагедии, вызвал скорую помощь и полицию.

Девушка получила многочисленные ожоги, потому её направили в ожоговый центр в Одессе.

Состояние пострадавшей – тяжелое.