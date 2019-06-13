Снова селфи на крыше поезда: врачи ожогового отделения борются за жизнь 17-летней девушки

Молодая одесситка получила удар током в 24500 В.
Выпускница приехала в гости к дедушке в село Раздельнянского района.
«Вечером во время прогулки вдоль железнодорожных путей девушка решила сделать фото на крыше грузового поезда на память об успешно сданном ВНО», – сообщили в пресс-службе областной полиции.
Взобравшись на крышу вагона, молодая одесситка получила сильный удар током. Девушку отбросило на землю. Её знакомый, который стал очевидцем трагедии, вызвал скорую помощь и полицию.
Девушка получила многочисленные ожоги, потому её направили в ожоговый центр в Одессе.
Состояние пострадавшей – тяжелое.
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