Одесские дворики могут посоревноваться за титул лучшего культурного пространства

Одесситов призывают превращать свои дворы в культурные пространства. Для этого открывают Школу культуры соседства и даже проведут Фестиваль дворов Одессы, где участники представят свои проекты.

Как сообщают организаторы Школы культуры соседства, инициативные одесситы еще могут успеть до 15 июня подать заявку на участие, заполнив форму по этой ссылке http://bit.ly/zcultsusid.

Бесплатное обучение будет проходить по выходным раз в две недели с 22 июня по 4 августа во Дворе-SCENA на Жуковского, 43. Всего организаторы планируют провести 6 учебных сессий на тему культурных проектов во дворах. Участникам предоставят всю необходимую поддержку для реализации их проектов.

Во время Школы представители 10 дворов получат навыки и ресурсы для воплощения собственного культурного проекта вместе с соседями. Финалом школы станет Фестиваль дворов Одессы, а по всему городу откроют свои ворота для посетителей десятки двориков.

Напомним, «Одесская жизнь» уже писала, как местные жители перестроили старую клумбу на Жуковского, 43, создав пространство Двор-SCENA. Уже два года этот двор развивает культуру и добрососедство в городе. В конце мая в Городском саду на Дерибасовской одесситы отмечали День рождения добрососедства.

Фото: Школа культуры соседства