Новости Одессы и Одесской области

«Помолодевший» «ковид» и парки без защиты: главные события Одессы 30 марта

«Помолодевший» «ковид» и парки без защиты: главные события Одессы 30 марта

Во вторник, 30 марта 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал области Украины, в которых ситуация с распространением коронавируса и его лечением является «достаточно напряженной». В их числе и Одесчина.

В Одессе растет заболеваемость коронавирусом среди детей, в связи с чем власти решили увеличить количество больничных мест для таких пациентов.

В Одессе открылись 11 стационарных пунктов вакцинации от COVID-19. Однако на сегодняшний день одесситы могут привиться в семи пунктах и еще в одном прививки делают исключительно людям из группы повышенного риска.

В городе Южном Одесской области горела квартира в многоэтажке. 21-летняя хозяйка квартиры сорвалась с карниза на девятом этаже, не дождавшись пожарных.

С 1 апреля на внутренних водоемах Одесской области стартует запрет на любительский и промышленный вылов рыбы в связи с нерестом. Этот запрет продлится до 30 июня.

Две трети территории зеленых насаждений Одессы не имеют урегулированного правового статуса и не защищены юридически.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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