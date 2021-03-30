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В водоемах Одесчины нельзя будет рыбачить до конца июня

В водоемах Одесчины нельзя будет рыбачить до конца июня

С 1 апреля на внутренних водоемах Одесской области стартует запрет на любительский и промышленный вылов рыбы в связи с нерестом. Этот запрет продлится до 30 июня, сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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В частности, в указанный период будет запрещен вылов рыбы на реке Южный Буг в пределах Одесской области, а также реках Кодыма, Тилигул, Большой и малый Куяльник, Барабой и других малых реках области (кроме водных объектов, предоставленных в пользование для целей аквакультуры).

А с 15 апреля вступит в силу нерестовый запрет на Днестровских, Дунайских водоемах и Причерноморских лиманах в период:

  • с 15 апреля по 15 июня – на реке Днестр с рукавом Турунчук и пойменных озерах;
  • с 15 апреля по 31 июля – в Днестровском лимане с плавнями;
  • с 15 апреля по 15 июня – в Кучурганском водохранилище.

На Дунайских водоемах:

  • с 15 апреля по 29 мая – в реке Дунай (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);
  • с 15 апреля по 15 июня – в придунайских озерах (Ялпуг-Кугурлуй, Кагул, Картал, Катлабух, Сафьян, Китай и др.) и озере Сасык;
  • с 15 апреля по 15 июня – в Стенцовско-Жебриянских плавнях.

На Причерноморских лиманах:

  • с 15 апреля по 15 июня – в Хаджибейском лимане;
  • с 1 мая по 15 июня – на участке Сухого лимана в пределах Овидиопольского района.

В период нереста рыбы также запрещено передвижение любых плавсредств, кроме судов рыбоохраны. Также нельзя проводить дноуглубительные, взрывные, буровые, сейсмологические работы, добычу гравия и песчано-ракушечниковой смеси и осуществлять забор воды без эффективных рыбозащитных устройств.

Отметим, что запрет не распространяется на специализированный промысел сельди.

Напомним, с 28 февраля в Одесской области ввели запрет на промышленный и любительский лов раков в Днестровском лимане, на реках Днестр и Турунч и в Кучурганском водохранилище.

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Фото: Facebook-страница Одесского рыбоохранного патруля

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