Ждала пожарных: под Одессой трагически погибла девушка

Сегодня днем, 30 марта, в городе Южном Одесской области горела квартира в многоэтажке. Погибла девушка – она сорвалась с карниза на девятом этаже, спасаясь от пожара.

По данным областного управления ГСЧС, пожар начался в квартире на девятом этаже. Площадь возгорания составила 1 кв. м.

«В результате падения с навеса погибла женщина… Обстоятельства происшествия устанавливает полиция», – информируют спасатели.

Между тем, очевидцы пишут в соцсетях, что 21-летняя хозяйка квартиры, дожидаясь пожарных, выбралась на карниз соседнего балкона на восьмом этаже. Но пожарная лестница долго не могла заехать во двор из-за припаркованных во дворе автомобилей.

«Простояв продолжительное время, у девушки затекли ноги, она оступилась и сорвалась вниз», – сообщает Телеграм-канал «Новости Одесса».

Пострадавшая разбилась насмерть. По словам очевидцев, погибшая – дочка местной учительницы.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Одессы трагически погиб четырехлетний мальчик – ребенок выпал из окна восьмого этажа.

Фото: vgorode.ua