В Одессе увеличат количество больничных мест для детей с коронавирусом

В Одессе растет заболеваемость коронавирусом среди детей, в связи с чем власти решили увеличить количество больничных мест для таких пациентов.

“Начаты работы по дополнительному разворачиванию 30 мест в детской городской клинической больнице №3 в дополнение к 75 имеющимся койкам для лечения детей с COVID-19”, – сообщила пресс-служба мэрии Одессы.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Одесской области “напряженная”.