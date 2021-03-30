Вакцинация в Одессе: прививку от COVID-19 делают в 8 из 11 открытых пунктов – список адресов

В Одессе открылись 11 стационарных пунктов вакцинации от коронавируса COVID-19. «Одесская жизнь» проверила, действительно ли сейчас работают все эти пункты и где реально можно получить прививку.

Так, стационарные пункты находятся в центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП):

ЦПМСП №2 – переулок Обсерваторный, 8; тел. регистратуры: (048) 722-47-91; ЦПМСП №3 – Фонтанская дорога, 30/32; тел. регистратуры: (048) 788-97-04; ЦПМСП №4 – улица Левитана, 62; тел. регистратуры: (048) 705-87-19, (048) 705-87-20; ЦПМСП №5 – улица Семена Палия, 83/1; тел. регистратуры: (048) 788-79-25; ЦПМСП №7 – улица Атамана Чепиги, 54; тел. регистратуры: (048) 793-53-10; ЦПМСП №10 – улица Житомирская, 2; тел. регистратуры: (048) 740-71-43; ЦПМСП №12 – улица Пастера, 56; тел. регистратуры: (048) 705-38-66, (048) 705-34-27; ЦПМСП №14 – улица Торговая, 29/31; тел. регистратуры: (048) 726-55-10; ЦПМСП №16 – улица Ивана и Юрия Лип, 1; тел. регистратуры: (048) 740-73-55/60; ЦПМСП №18 – улица Героев обороны Одессы, 52; тел. регистратуры: (048) 755-03-58; ЦПМСП №28 – проспект Добровольского, 159; тел. регистратуры: (048) 703-45-47, (048) 750-42-35.

В первую очередь здесь делают прививки медицинским сотрудникам, работникам системы общественного здоровья, соцработникам и старикам в возрасте от 80 лет.

Однако каждый желающий может позвонить по телефонам регистратур и записаться в лист ожидания. Как только появится остаточная доза, вам об этом сообщит сотрудник ЦПМСП.

Таким образом, на сегодняшний день одесситы могут привиться в семи пунктах при ЦПМСП – № 2, №4, №5, №7, №10, №18 и №28. А в ЦПМСП №16 прививки делают исключительно людям из группы повышенного риска.

В ЦПМСП №14 от коронавируса пока не вакцинируют, так как местная бригада сейчас проходит необходимое обучение. А В ЦПМСП № 3 и №12 ожидают новую партию вакцины и только записывают в лист ожидания.

Обратите внимание, что на вакцинацию с собой нужно взять паспорт. Также обязательным условием для этой процедуры является наличие декларации с семейным врачом. Если таковой у вас нет, то ее предложат заключить.

Напомним, что на вакцинацию можно записаться и такими способами:

через портал или мобильное приложение «Дія»;

через контакт-центр Министерства здравоохранения: 0 (800) 60-20-19;

у своего семейного врача.

Отметим, ранее «Одесская жизнь» публиковала список пунктов вакцинации, предоставленный сайтом Одесского горсовета. Однако там были указаны неверные адреса некоторых пунктов. В новый список мы внесли необходимые поправки.

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Фото из Facebook Одесской ОГА