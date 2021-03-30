Новости Одессы и Одесской области

Вакцинация в Одессе: прививку от COVID-19 делают в 8 из 11 открытых пунктов – список адресов

Вакцинация в Одессе: прививку от COVID-19 делают в 8 из 11 открытых пунктов – список адресов

В Одессе открылись 11 стационарных пунктов вакцинации от коронавируса COVID-19. «Одесская жизнь» проверила, действительно ли сейчас работают все эти пункты и где реально можно получить прививку.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Так, стационарные пункты находятся в центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП):

  1. ЦПМСП №2 – переулок Обсерваторный, 8; тел. регистратуры: (048) 722-47-91;
  2. ЦПМСП №3 – Фонтанская дорога, 30/32; тел. регистратуры: (048) 788-97-04;
  3. ЦПМСП №4 – улица Левитана, 62; тел. регистратуры: (048) 705-87-19, (048) 705-87-20;
  4. ЦПМСП №5 – улица Семена Палия, 83/1; тел. регистратуры: (048) 788-79-25;
  5. ЦПМСП №7 – улица Атамана Чепиги, 54; тел. регистратуры: (048) 793-53-10;
  6. ЦПМСП №10 – улица Житомирская, 2; тел. регистратуры: (048) 740-71-43;
  7. ЦПМСП №12 – улица Пастера, 56; тел. регистратуры: (048) 705-38-66, (048) 705-34-27;
  8. ЦПМСП №14 – улица Торговая, 29/31; тел. регистратуры: (048) 726-55-10;
  9. ЦПМСП №16 – улица Ивана и Юрия Лип, 1; тел. регистратуры: (048) 740-73-55/60;
  10. ЦПМСП №18 – улица Героев обороны Одессы, 52; тел. регистратуры: (048) 755-03-58;
  11. ЦПМСП №28 – проспект Добровольского, 159; тел. регистратуры: (048) 703-45-47, (048) 750-42-35.

В первую очередь здесь делают прививки медицинским сотрудникам, работникам системы общественного здоровья, соцработникам и старикам в возрасте от 80 лет.

Однако каждый желающий может позвонить по телефонам регистратур и записаться в лист ожидания. Как только появится остаточная доза, вам об этом сообщит сотрудник ЦПМСП.

Таким образом, на сегодняшний день одесситы могут привиться в семи пунктах при ЦПМСП – № 2, №4, №5, №7, №10, №18 и №28. А в ЦПМСП №16 прививки делают исключительно людям из группы повышенного риска.

В ЦПМСП №14 от коронавируса пока не вакцинируют, так как местная бригада сейчас проходит необходимое обучение. А В ЦПМСП № 3 и №12 ожидают новую партию вакцины и только записывают в лист ожидания.

Обратите внимание, что на вакцинацию с собой нужно взять паспорт. Также обязательным условием для этой процедуры является наличие декларации с семейным врачом. Если таковой у вас нет, то ее предложат заключить.

Напомним, что на вакцинацию можно записаться и такими способами:

  • через портал или мобильное приложение «Дія»;
  • через контакт-центр Министерства здравоохранения: 0 (800) 60-20-19;
  • у своего семейного врача.

Отметим, ранее «Одесская жизнь» публиковала список пунктов вакцинации, предоставленный сайтом Одесского горсовета. Однако там были указаны неверные адреса некоторых пунктов. В новый список мы внесли необходимые поправки.

Читайте также: Зеленский не против введения «паспортов вакцинации» в Украине.

Фото из Facebook Одесской ОГА

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить