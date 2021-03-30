Коронавирус в Одесской области: Степанов считает ситуацию “напряженной”

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал области Украины, в которых ситуация с распространением коронавируса и его лечением является “достаточно напряженной”.
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По словам министра такие регионы – это Киев, Одесская, Николаевская, Киевская и Житомирская области.
Об этом Степанов заявил во время брифинга 30 марта.
“Ситуация разная по регионам. Достаточно напряженная ситуация в городе Киев, в Одесской, Николаевской, Киевской, Житомирской областях – там, где увеличивается количество заполненных коек”, – заявил Степанов.
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