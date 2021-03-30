Коронавирус в Одесской области: Степанов считает ситуацию “напряженной”

Лечение от коронавируса: больным одесситам будут выдавать кислород на дом В Одессе планируют выдавать больным коронавирусом кислородные концентраторы на дом от поликлиник. Мэрия планирует закупить 135 таких аппаратов для пациентов с кислородной зависимостью. ПОДРОБНЕЕ