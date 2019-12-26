fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Поговорить с роботом и стать супергероем: в Одессе проходит необычная техновыставка (фото)

Поговорить с роботом и стать супергероем: в Одессе проходит необычная техновыставка (фото)

Технологический уголок обустроили недавно в центре Одессы. В помещении торгово-офисного центра на улице Екатерининской Kadorr можно познакомиться с новинками робототехнических компаний всего мира. С роботами получится поговорить, пожать руку и увидеть, как они танцуют. Также там присутствуют другие технологические развлечения.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на «Параде роботов».

Интерактивная выставка состоит из десятков экспонатов. Экскурсоводы говорят, что она посвящена не только роботам, а технологиям в целом. Но, с упором на развлечения, ведь выставку посещает множество детей.

R-bot - очень болтливый робот, практически автономный

R-bot – очень болтливый робот, практически автономный

Так, одной из самых простых технологий, представленных на выставке, является виртуальная реальность (VR). В отдельном уголке установили компьютер с соответствующей программой. На игровой консоли запускают различные видеоигры. Надев очки виртуальной реальности, пользователь «переносится» в имитированный программой мир, который передается через ощущения – слух и зрение. Рядом – техно-развлечения попроще – машинки и лазерный тир.

Лазерный тир

Лазерный тир

Привлекает внимание малышей и их родителей игра на двоих, которая с помощью шлемов, считывающих активность в мозге, двигает ползунок. Для того, чтобы победить, нужно этот ползунок передвинуть до конца на стороне оппонента. Главное здесь – нагрузить мозг мыслями и задачами – активировать его деятельность.

Несколько раз подряд, мальчик выигрывал взрослого

Несколько раз подряд, мальчик выигрывал взрослого

Но, в основном, юные посетители заинтересованы роботами. На выставке присутствуют человекоподобные и вовсе не похожие на человека. Например, робот в виде жука.

Робот в виде жука

Робот в виде жука

Множество заинтересованных гостей выставки останавливается возле двух самых активных и больших по размеру экспонатов – робота «Кики» и «Меканоида».

Робот «Кики» родом из российской лаборатории. Он может рекламировать товары, отвечать на некоторые вопросы, вести диалог и даже рассказать анекдот. По запросу также различит возраст и пол человека. «Кики» используют для интерактива: он может представиться, рассказать о себе и своих возможностях. При желании можно попросить его “дать пять”.

Робот Кики

Робот Кики

Созданный в Великобритании «Меканоид» – более продвинутый. Активнее разговаривает, жестикулирует, может станцевать, приветствует гостей мероприятия. От «Кики» отличается тем, что является персональным роботом, которого можно купить. Для взаимодействия с людьми, в частности, детьми, его оснастили условно легкой системой программирования, базовым набором слов, фактов и анекдотов. Но он способен учиться.

Меканоид

Меканоид

Более мелкие роботы также танцуют, реагируют на звуки, но, по большей части, они не настолько автономны, как два предыдущих. Часть выполняет команды, которые подают с гаджетов.

Этот маленький робот может станцевать, выполнить не сложные другие движения и отжаться от пола

Этот маленький робот может станцевать, выполнить другие несложные движения и отжаться от пола

Фанатов киновселенной «Звездных войн» ждет приятный сюрприз. На выставке есть рабочая версия дроида R2D2, который издает характерные пищащие звуки. И дроиды размером поменьше – BB-2.

Копия дроида из "Звездных войн" R2D2

Копия дроида из “Звездных войн” R2D2

Более мелкие копии дроидов BB-8

Более мелкие копии дроидов BB-8

В целом, любителям технологий и искусственного интеллекта здесь понравится многое. За вход просят от 210 до 230 грн. Детям до трех лет бесплатно. Выставка проходит ежедневно с 10:00 до 21:00 и продлится до 1 марта.

На выставке есть 3D принтер, с помощью которого распечатали этот шлем, перчатку и реактор супергероя комиксов

На выставке есть 3D-принтер, с помощью которого распечатали этот шлем, перчатку и реактор супергероя комиксов

Экипировку супергероя решил примерить юный одессит

Экипировку супергероя решил примерить юный одессит

Гонки машинок на магнитной трассе

Гонки машинок на магнитной трассе

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить