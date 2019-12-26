Поговорить с роботом и стать супергероем: в Одессе проходит необычная техновыставка (фото)

Технологический уголок обустроили недавно в центре Одессы. В помещении торгово-офисного центра на улице Екатерининской Kadorr можно познакомиться с новинками робототехнических компаний всего мира. С роботами получится поговорить, пожать руку и увидеть, как они танцуют. Также там присутствуют другие технологические развлечения.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на «Параде роботов».

Интерактивная выставка состоит из десятков экспонатов. Экскурсоводы говорят, что она посвящена не только роботам, а технологиям в целом. Но, с упором на развлечения, ведь выставку посещает множество детей.

Так, одной из самых простых технологий, представленных на выставке, является виртуальная реальность (VR). В отдельном уголке установили компьютер с соответствующей программой. На игровой консоли запускают различные видеоигры. Надев очки виртуальной реальности, пользователь «переносится» в имитированный программой мир, который передается через ощущения – слух и зрение. Рядом – техно-развлечения попроще – машинки и лазерный тир.

Привлекает внимание малышей и их родителей игра на двоих, которая с помощью шлемов, считывающих активность в мозге, двигает ползунок. Для того, чтобы победить, нужно этот ползунок передвинуть до конца на стороне оппонента. Главное здесь – нагрузить мозг мыслями и задачами – активировать его деятельность.

Но, в основном, юные посетители заинтересованы роботами. На выставке присутствуют человекоподобные и вовсе не похожие на человека. Например, робот в виде жука.

Множество заинтересованных гостей выставки останавливается возле двух самых активных и больших по размеру экспонатов – робота «Кики» и «Меканоида».

Робот «Кики» родом из российской лаборатории. Он может рекламировать товары, отвечать на некоторые вопросы, вести диалог и даже рассказать анекдот. По запросу также различит возраст и пол человека. «Кики» используют для интерактива: он может представиться, рассказать о себе и своих возможностях. При желании можно попросить его “дать пять”.

Созданный в Великобритании «Меканоид» – более продвинутый. Активнее разговаривает, жестикулирует, может станцевать, приветствует гостей мероприятия. От «Кики» отличается тем, что является персональным роботом, которого можно купить. Для взаимодействия с людьми, в частности, детьми, его оснастили условно легкой системой программирования, базовым набором слов, фактов и анекдотов. Но он способен учиться.

Более мелкие роботы также танцуют, реагируют на звуки, но, по большей части, они не настолько автономны, как два предыдущих. Часть выполняет команды, которые подают с гаджетов.

Фанатов киновселенной «Звездных войн» ждет приятный сюрприз. На выставке есть рабочая версия дроида R2D2, который издает характерные пищащие звуки. И дроиды размером поменьше – BB-2.

В целом, любителям технологий и искусственного интеллекта здесь понравится многое. За вход просят от 210 до 230 грн. Детям до трех лет бесплатно. Выставка проходит ежедневно с 10:00 до 21:00 и продлится до 1 марта.

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