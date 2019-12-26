В Одессе наградили водолазов, которые помогли спасти экипаж затонувшего судна Delfi

Мэр города Геннадий Труханов вручил спасателям почетный знак городского головы и грамоту. Трем водолазам, сотруднику ГСЧС и военнослужащему подарили также наручные часы.

По словам мэра, они первыми пришли на помощь оказавшимся в бедственном положении трем морякам.

– Судно называется Delfi, его вынесло на пляж “Дельфин”, прямо мистика какая-то, – отметил городской голова.

Напомним, 22 ноября танкер Delfi сел на мель близ берегов Одессы на пляже “Дельфин”. Операцию по вызволению членов экипажа усложнял сильный шторм.

Фото: odessitua.com

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