За новогодней сказкой – на Одесский Главпочтамт

Историческое здание Одесского Главпочтамта… Его огромный зал с самым большим в городе «фонарным» потолком в эти новогодние дни превратился в сказочное царство.

Посередине – огромная елка, поднимешь голову вверх – а там тоже елки, только поменьше. Но особенно необычным зал стал в день, когда Одесская областная профсоюзная организация (ООПО) Укрпочты совместно с администрацией Одесской дирекции АТ «Укрпочта» организовали для детей всех почтовиков региона большой новогодний праздник.

Как рассказывает глава ООПО Укрпочты Сергей Блащицкий, новогодняя сказка в помещении Главпочтамта – это не только прекрасная традиция, но и всегда что-то новое, необычное. Нынешний год не стал исключением.

Сергей обращает мое внимание на то, например, что каждый одесский (и не только!) ребенок или взрослый может сфотографироваться под елкой с Дедом Морозом, Снегурочкой, горой подарков – и это фото тут же станет основой для почтовой марки. Самой настоящей! Это и для семейной альбомной коллекции – на всю жизнь, и бабушке или дедушке в другой город можно отправить с поздравлением. Вот так, пожалуй, и начинается новогодняя сказка, традиционно почтовая, но с новыми веяниями. Кстати, стать обладателем личной почтовой марки, как рассказывает Сергей Блащицкий, можно будет и после новогодних праздников.

Директор Одесской дирекции АТ «Укрпочта» Сергей Дрозд не скрывает радости:

— Когда традиции проведения детских новогодних утренников наполняются новыми сюрпризами для детей наших сотрудников, когда вот так, одной большой семьей, собираемся у нашей общей елки, когда дети искренне радуются – это всегда счастье, – говорит он.

При входе в большой зал Главпочтамта первое, что видит каждый посетитель – это большой почтовый ящик, тоже сказочный. В него дети опускают письма Деду Морозу. Загадываются желания, и ожидание новогоднего чуда охватывает далеко не только детей.

Детей все больше, они вместе с родителями уже кружат у елки под музыку, присматриваются к ярким подарочным коробкам. Сергей Блащицкий нисколько не преувеличивал, рассказывая, что ребят ожидает много сюрпризов. Уже совсем скоро в зале появляются клоуны, аниматоры, герои мультиков – и начинается большое сказочное действо – трогательное и смешное, доброе и яркое.

Игры, розыгрыши, поздравления, долгожданное появление Деда Мороза со Снегурочкой, и, конечно же, сладкие подарки – кажется, кто-то взмахнул волшебной палочкой, и все происходит само собой.

Что ж, пусть малыши думают именно так. Просто я пришла заранее, и видела, как непросто все это организовывается, как продумывается каждая деталь, потому что есть понимание, как необходим детям и взрослым (а в Одессе и области – 600 почтовых отделений!) настоящий новогодний праздник – из тех, что запоминается потом на всю жизнь, из тех, когда и взрослые дин раз в году сами становятся детьми – в самом прекрасном понимании.

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