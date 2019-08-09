Почти невероятно: как в Одессе память создателя «заумного языка» увековечивали

Таки есть чем похвастаться: в Одессе столь необычно открыли еще одну мемориальную доску, что можем теперь утверждать, что у нас даже такое событие происходит почти невероятно.

«Дрададак!!!»

Доска открыта не одесситу. Алексей Крученых родился в Херсонской губернии, прожил довольно долгую жизнь (1886-1986). Он был художником, поэтом, теоретиком кубофутуризма, апологетом звуковой зауми, литературоведом, библиофилом, библиографом, сподвижником Хлебникова, другом Маяковского, коллекционером и большим чудаком.

Он писал разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями. Это потом назвали заумным языком, или «зауми». Таким совершенно новым и необычным способом автор пытался достичь наибольшей выразительности. С тех пор мы и поражаемся его «дыр бул щыл», «дред обрядык Дрададак!!!» и прочим, прочим, прочим.

Как писали о нем биографы, «по меркам того сумасшедшего времени, в котором он прожил большинство своих лет, ему повезло, так как его не поставили к стенке, не посадили, не заставили каяться и «стучать». И Крученых, оставив поэзию, десятилетиями собирал рукописи, рисунки, фотографии…».

Кусочек истории

Одесский краевед и журналист Ростислав Александров писал: «Крученых в молодости имел касательство к Одессе, где жил, учился и… сидел. Его «Личное дело» по сей день хранит сведения о том, что «Крученых Алексей Елисеевич, сын крестьянина, православного вероисповедания, 1886 года рождения» в 1902 году был принят во 2-й класс Одесского художественного училища, исправно сдал положенные экзамены по живописи и рисунку и выпущен 14 июня 1906 года с аттестатом за № 162…

Когда в Одессе полиция еженощно производила облавы, обыски и аресты, полицмейстер, «имея сведения о политической неблагонадежности… очаковского мещанина Алексея Елисеевича Крученых… постановил: ученика Одесского художественного училища, означенного Алексея Елисеевича Крученых, впредь до разъяснения о нем дела подвергнуть личному задержанию…».

С этой бумагой полицейские в ночь на 20 февраля нагрянули к нему на Малую Арнаутскую, 55, где он квартировал, учинили обыск и препроводили его в Александровский полицейский участок на Пантелеймоновскую, 21. Правда, у Крученых при обыске «ничего предосудительного обнаружено не было», и за время отсидки никаких улик против него не собрали. Поскольку же срок дозволенного задержания истекал, 28 февраля его выпустили, и он вернулся к себе на Малую Арнаутскую, 55».

Большой художественный жест

Вот именно по этому адресу и была сегодня установлена мемориальная табличка в память о Крученых. Да еще как установлена!

Сначала художник Ирина Озаринская, назвавшая себя «венецианской одесситкой» на глазах у изумленной публики провела так называемый художественный жест (что-то вроде перформанса), написав мелом на плитке под еще неоткрытой мемориальной доской одно из стихотворений Алексея Крученых. Так, по ее словам, она выразила свое отношение к этому поэту-новатору.

О новаторстве говорит и создатель мемориальной доски одесский скульптор Александр Князик:

— Это было время поисков нового. Создавая доску, я прежде всего думал о том, чтобы было понятно, о каком времени идет речь, чтобы работа не получилась безликой. Вот поэтому доска и вышла именно в стилистике того времени — времени фанатиков новаторства.

Покрывало снято, доска предстала перед всеми, кто пришел на ее открытие. Она и в самом деле — как образ самого Крученых, как дань времени, в котором он жил, как благородная попытка напомнить людям сегодняшнего дня о человеке, целый кусок жизни и творчества которого был неразрывно связан с нашим городом.

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