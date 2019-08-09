«Любви. Точка. Нет»: в Одессе «погасла» копия знаменитой инсталляции Love

Светящиеся фигурки внутри огромных скульптур из железного каркаса больше не зажигаются по ночам

Инсталляция Love одессита Александра Милова известна тем, что ее несколько лет назад признали лучшей на знаменитом фестивале Burning Man в Америке. Причем тогда она так впечатлила гостей мероприятия, что некоторые даже набили себе тату с надписью «Love».

А в конце прошлого года копию скульптуры установили в сквере у кинотеатра «Звездный» на одесском поселке Котовского.

Центральные персонажи композиции — двое: мужчина и женщина. Они сидят друг к другу спиной. Внутри огромных фигур пары из железного каркаса — фигурки поменьше. Это дети, которые, несмотря на ссору взрослых, тянутся друг к другу. Чтобы подчеркнуть, как внутренний свет озаряет их души, фигурки малышей подсветили.

В общем, выглядело все очень трогательно. Неудивительно, что композиция быстро полюбилась горожанам и даже стала новой местной достопримечательностью.

Однако, видимо, не всем пришлась по душе такая народная любовь к скульптуре. Инсталляция регулярно страдает от рук хулиганов. Так, например, ее то и дело портят различными рисунками и надписями от руки.

Есть еще одна беда. Арт-объект мало того что утратил прежний лоск, так еще и перестал светиться по ночам.

Первой «перегорела» девочка. Подсветка у нее прекратила зажигаться больше, чем полгода назад.

Коммунальщики должны были исправить ситуацию, однако освещение так и не восстановили. А на днях «огонь любви» погас и у паренька, который все это время держался из последних сил – и за себя, и за вторую половинку.

ТТХ инсталляции

Длина — 17 метров

Высота — около 8

Вес — более 4 тонн

Фото: соцсети, od-news.com и редакция «ОЖ»