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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі вандали вилили мильну суміш у фонтан «Петя і Гаврик»

В Одесі вандали вилили мильну суміш у фонтан «Петя і Гаврик»

Речовина сильно піниться, є підозри, що це миючий засіб.

У чашу фонтану «Петя і Гаврик», який розташований на перетині вул. Преображенської та вул. Буніна, невідомі залили в чашу мильну суміш.

Випадок трапився ще 7 серпня, повідомляють у Одеській міській раді.

Впродовж цьогорічного літа це уже вдруге. Подібний випадок трапився із найбільшим одеським фонтаном, розташованим на Кримському бульварі. Тоді працівникам комунального підприємства «Сервісний центр», які обслуговують фонтани, довелося злити понад 200 кубометрів води, потім вимити фонтан і залити в нього чисту воду.

Фонтан «Петя і Гаврик» невеликий за обсягом, тому на відновлення роботи фонтану знадобилося близько доби. Фахівці злили зіпсовану воду, вимили фонтан і запустили його знову.

Останнім часом в Одесі почастішали випадки вандалізму у відношенні не тільки фонтанів, а й зелених насаджень, ліфтів, пам’ятників і т.д. У зв’язку з цим одеська мерія в черговий раз нагадує про необхідність дбайливого ставлення до майна територіальної громади Одеси.

Внаслідок випадків вандалізму фонтани нерідко припиняють свою роботу на час проведення необхідного ремонту. Крім того, слід дотримуватися правил безпеки і уникати контакту з водою з чаш фонтанів, оскільки вода у фонтанах обробляється спеціальними реагентами для запобігання цвітіння.

Про всі помічені випадках вандалізму прохання повідомляти в поліцію за телефоном 102.

Нагадаємо, нещодавно невідомі вилили мильну суміш у фонтан на Кримському бульварі.

Фото: Одеська міська рада

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