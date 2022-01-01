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Коронавирус в Одесской области 1 января: новогодняя ковид-статистика

Коронавирус в Одесской области 1 января: новогодняя ковид-статистика

По состоянию на утро субботы, 1 января 2022 года, в Одесской области, как и в Украине в целом регистрировалось относительно небольшое количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Коронавирус в Одесской области 1 января

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Согласно данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки, 31 декабря 2021 года, в Одесской области официально подтвердили 240 новых случая заражения коронавирусом тогда как днем ранее из регистрировалось 595. Таким образом, на начало 2022 года в регионе официально насчитывается 240 430 зараженных COVID-19.

За прошедшие сутки в Одесской области от последствий коронавирусной болезни скончались 10 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 5 570 жителей области.

Между тем, выздоровевших от этой опасной болезни за сутки хоть и не намного, но больше: 315 против 139 днем ранее. Всего же с COVID-19 успешно справились 224 615 жителей региона. Еще болеют 10 245 человек.

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Коронавирус в Украине 1 января

По информации Минздрава, на утро первого дня нового года в Украине официально зарегистрировано 5 026 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее – 7 029). Всего на начало 2022 года в стране 3 672 675 зараженных.

За сутки от коронавирусной болезни умерли 190 украинцев против 209 сутками ранее. Всего с начала пандемии от последствий COVID-19 в стране скончались 96 089 человек.

За сутки выздоровели 6 073 больных, тогда как накануне их было 8 609. Всего, по данным Минздрава, в Украине выздоровели 3 474 931 человек.

Как сообщалось ранее, на утро пятницы, 31 декабря 2021 года, количество новых случаев заражения COVID-19 в Одесской области приблизилось к шести сотням случаев.

Фото: Телеграм-канал Odessit

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Редакция ПРОФИЛЬ

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