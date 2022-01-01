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Активная и креативная: одесская Дерибасовская в первый день Нового года (фоторепортаж)

Активная и креативная: одесская Дерибасовская в первый день Нового года (фоторепортаж)

Новогодняя погода показала капризный одесский характер: холода последних дней прошлого года сменились потеплением с дождем в новогоднюю ночь. Дождь порадовал и с утра Нового года. Ну а потом, пусть там даже погода унылая, отправились мы на главную улицу Одессы, чтобы изучить новогоднюю обстановку.

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Уныло-не уныло, остатки грязноватого снега на газонах, а Новый год никто не отменял. И если первые кварталы Дерибабушки, начинаясь от памятника Дерибасу (давно переименованного в Кузнечика), стоят притихшие, то на участке от Ришельевской до Преображенской сразу ощущается, что таки Новый год наступил.

Дерибасовская, 1 января 2022 года23
Дерибасовская, 1 января 2022 года24
Дерибасовская, 1 января 2022 года25
Дерибасовская, 1 января 2022 года22
Дерибасовская, 1 января 2022 года21
Дерибасовская, 1 января 2022 года20
Дерибасовская, 1 января 2022 года19
Дерибасовская, 1 января 2022 года18
Дерибасовская, 1 января 2022 года17

Чем занимаются одесситы на Дерибасовской в первый день года? Гуляют-празднуют, пьют-едят, пританцовывают, играют на музыкальных инструментах на радость многочисленным прохожим.

Один уличный музыкант под зонтом в ярких тонах стал прямо героем дня: каждый проходящий его фотографирует. Кстати, фотографируются одесситы довольно активно.

Эпицентр фотоинтереса – конечно же, елка на Дерибасовской в окружении мега-игрушек. Впрочем, на Дерибасовской сейчас все – фотозона. Опять же, пусть и сыро, зато тепло.

Дерибасовская, 1 января 2022 года
Дерибасовская, 1 января 2022 года2
Дерибасовская, 1 января 2022 года3
Дерибасовская, 1 января 2022 года4
Дерибасовская, 1 января 2022 года5
Дерибасовская, 1 января 2022 года6
Дерибасовская, 1 я7нваря 2022 года
Дерибасовская, 1 января 2022 года8
Дерибасовская, 1 января 2022 года10
Дерибасовская, 1 января 2022 года13
Дерибасовская, 1 января 2022 года29
Дерибасовская, 1 января 2022 года30
Дерибасовская, 1 января 2022 года31
Дерибасовская, 1 января 2022 года33
Дерибасовская, 1 января 2022 года34

А еще народ в первый день 2022 года очень старается повеселиться, расслабиться; он также проявляет милосердие и продолжает упорно делать покупки, благо, многие магазины работают.

Группа молодых людей очень активно и задорно призывает прохожих покаяться, на всякий случай их тоже активно фотографируют, а у 12-го стула опять выстроилась очередь на фотосессию, словно одесситы увидели его впервые.

Разноцветные шары и надувные зверята пользуются спросом так же, как и летом в разгар курортного сезона. Украшенные витрины радуют глаз, ну а звуки хлопушек продолжают сопровождать вас на каждом шагу.

В первый день 2022 года наша Дерибасовская предстала веселой и активной, оригинальной, креативной и со своим особым новогодним настроением. Еще бы, она же Дерибасовская!..

Дерибасовская, 1 января 2022 года9
Дерибасовская, 1 января 2022 года11
Дерибасовская, 1 января 2022 года12
Дерибасовская, 1 января 2022 года13
Дерибасовская, 1 января 2022 года14
Дерибасовская, 1 января 2022 года15
Дерибасовская, 1 января 2022 года16
Дерибасовская, 1 января 2022 года26
Дерибасовская, 1 января 2022 года27
Дерибасовская, 1 января 2022 года28
Дерибасовская, 1 января 2022 года32
Дерибасовская, 1 января 2022 года36
Дерибасовская, 1 января 2022 года35
Дерибасовская, 1 января 2022 года37
Дерибасовская, 1 января 2022 года38
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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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