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«Батько наш Бандера»: полсотни одесских активистов отметили день рождения лидера украинских националистов (видео)

«Батько наш Бандера»: полсотни одесских активистов отметили день рождения лидера украинских националистов (видео)

Сегодня вечером, 1 января 2022 года, в одесском парке Шевченко у памятника знаменитому Кобзарю собрались около полусотни активистов, чтобы отметить 113-летие со дня рождения лидера Организации украинских националистов, идеолога украинской национальной идеи Степана Бандеры.

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Участники акции зажгли факелы, скандировали лозунги «Слава Украине – Героям Слава», а также исполнили марш Украинской повстанческой армии «Батько наш Бандера, Україна мати» и песню Украинской повстанческой армии «Зродились ми…», ставшую основой «Марша новой украинской армии».

При этом устраивать факельное шествие по городу активисты не стали и, немного пообщавшись с единомышленниками, разошлись.

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Как рассказал одесский активист, лидер «Уличного фронта» Демьян Ганул, не стоит обращать внимания на немноголюдность данной акции, поскольку сейчас «нет единства в патриотических кругах не только Одессы, но и Украины.

А глава одесской ячейки «Правого сектора» Никита Нерес пояснил, что акции подобного рода – это «часть информационной войны с городом».

«Мы развенчиваем их миф, что Одесса русский город»,

– сказал он.

Отметим, что день рождения Бандеры празднуют сегодня во многих городах Украины. Так, подобные мероприятия прошли в Харькове, Ивано-Франковске, Полтаве, Черкассах. А в Киеве состоялось традиционное масштабное факельное шествие.

Фото и видео: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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