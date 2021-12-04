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В Одессе показали уникальные столетние фотографии (фото)

В Одессе показали уникальные столетние фотографии (фото)

В Одесском музее западного и восточного искусства открылась выставка уникальных фотографий столетней давности “Викентий Кугель. Взгляд фотографа”. Почему, уникальных? Потому что мир увидел их впервые. Ранее эти фото не то что не публиковались – об их существовании никто не знал.

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Четыре года назад в руки фотографов Анны Голубовской и Александра Якимчука попал чемодан с архивом старых фотопластин, стереопар и фотопленок. При более детальном изучении оказалось, что на них изображена Одесса и одесситы разных лет.

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Анна Голубовская, фотограф, культуролог

– Самое главное в творчестве – естество, – говорит Александр Якимчук. – Когда я увидел эти работы, я понял, что нашел его.

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Александр Якимчук

Понимая, какое сокровище находится их руках, исследователи нашли мецената в лице главы попечительского совета Музея западного и восточного искусства Юрия Маслова, который помог выкупить коллекцию и принялись за работу. Решение о покупке коллекции принималось интуитивно, ведь на тот момент, еще никто еще не знал даже имени автора.

– Самое удивительное, что это за рамками просто одессики, – говорит Юрий Маслов. – Это великое фотографическое открытие, потому что мы видим эпоху, мы видим прекрасно выстроенные композиции гениального фотографа, мы видим фантастические колористические балансы.

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Юрий Маслов

Оказалось, что фотографии принадлежали “руке” Викентия Кугеля, который жил в Одессе с 1885 по 1953 годы. Более 60 лет они хранились в его квартире, пока потомки не решили его продать. В чемоданчике оказалось более 2 тысяч оттисков разных форматов. Их изучение и изучение биографии автора заняло более трех лет. Исследователи нашли и могилу автора фото и разыскали его внучку, с которой успели записать интервью. На специальном оборудовании, которое предоставил музей, кадр за кадром сканировались пленки, стереопары, серебряные пластины. По результатам многолетней работы летом был издан альбом, тираж которого разошелся по библиотекам города. И вот дошла очередь до первой выставки в музее.

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Так выглядят найденные стереопары

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Приблизительно таким аппаратом делал фото Викентий Кугель

На выставке представлено 74 работы, в основном довоенного периода. На них, словно в машине времени, мы оказываемся в старом городе, видим, как он менялся, как менялись люди и лица Одессы. 1910-й, 1913-й, 1920-е… Перед нами Одесса до Первой Мировой, во времена революции и пришедшего за ним голода, НЭПа… Оказываемся в гуще ключевых событий. Узнаем или не узнаем улицы и дома. Совсем не узнаем пляжи и морской берег. Удивляемся обнаженным людям на пляже. Вглядываемся в лица и детали. Пытаемся понять, чем и как жили люди сто лет назад. Но помимо исторической ценности, его современные коллеги-фотографы отмечают потрясающее мастерство и высочайшее техническое качество фотографий.

Выставка 100-летних фото Одессы
Выставка 100-летних фото Одессы2
Выставка 100-летних фото Одессы3
Выставка 100-летних фото Одессы4
Выставка 100-летних фото Одессы5
Выставка 100-летних фото Одессы6
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Выставка 100-летних фото Одессы12
Выставка 100-летних фото Одессы13
Выставка 100-летних фото Одессы14
Выставка 100-летних фото Одессы15
Выставка 100-летних фото Одессы16
Выставка 100-летних фото Одессы17
Выставка 100-летних фото Одессы18
Выставка 100-летних фото Одессы19
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Выставка 100-летних фото Одессы21
Выставка 100-летних фото Одессы22
Выставка 100-летних фото Одессы23
Выставка 100-летних фото Одессы24
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– У него другой взгляд на город, и это очень интересно, – делится впечатлениями одесский фотограф Александр Синельников. – Возможно, это связано с особенностями технического характера. Сейчас все по-другому. И какие-то кадры мы снимаем с таких мест, с которых у него не было возможности, и наоборот, с тех мест и ракурсов, с которых снимал он – у нас уже нет возможности повторить. Открываем для себя новую Одессу.

Выставка будет работать до середины января, а затем отправится в Киев. Работа по изучению богатейшего наследия Кугеля продолжается.

Фото автора

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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