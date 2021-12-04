“Что-то переигралось”: одесский трамвай №10, который обещали отменить на выходных, ходит как обычно

Сегодня утром, 4 декабря, в Одессе трамвай №10 и маршрутка №121 курсируют в обычном режиме. Накануне в мэрии предупреждали, что по выходным этот трамвай временно ходить не будет, да и схема движения маршрутного автобуса №121 немного изменится.

О том, что городские власти “припугнули” горожан напрасно, “Одесский жизни” стало известно со слов очевидцев.

Одесситов напугали зря?

Как выяснилось, никаких существенных изменений в движении этого транспорта на утро субботы не произошло.

“Трамваи ходят. И маршрутка номер 121 пока не изменила своего маршрута”,

– рассказывают одесситы.

По словам водителя трамвая, у них “что-то переигралось”.

Напомним, ранее Одесский горсовет распространил информацию о том, что в Одессе по выходным временно не будет ходить трамвай №10. Кроме того, изменится схема движения маршрутного автобуса №121.

Причиной таких нововведений в мэрии назвали капитальный ремонт перекрестка улицы Шота Руставели с улицей Авиационной с ремонт трамвайных путей на переезде.

Судя по тому, что сегодняшняя погода в Одессе не благоприятствует проведению ремонтных работ, можно предположить, что указанные изменения не произошли именно по этой причине.

Читайте также: В Одессе испытывают новый украинский трамвай

Маршрут одесского трамвая №10

Трамвайный маршрут №10 в Одессе связывает жилмассив Черемушки и район Ближние Мельницы с центром города. Следует по улицам Ицхака Рабина, Пишенина, Косовской, Водопроводной, Новощепному ряду и Преображенской. Также проезжает мимо Привоза и Малиновского рынков и 2-го Христианского кладбища.

Читайте также:

Фото: traffic.od.ua