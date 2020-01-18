Первые пятачки приварены: одесский скульптор презентовал процесс работы над новой уникальной мега-скульптурой

В Центре креативных искусств «Синий краб» на ул. Приморской одесской скульптор, железных дел мастер Кирилл Максименко рассказал и показал рождение новой мега-скульптуры, созданной из первых железных денег независимой Украины — пятикопеечных монет, которые уже вышли из обихода.

Монеты, как рассказывала «Одесская жизнь», собирались всем миром. Кирилл рассказал, что не только в Одессе украинцы собирали их для будущей скульптуры, но и в других городах страны.

Как рассказывает скульптор, объект будет установлен в центре города, ее высота — 6 метров. Объект будет настоящим тяжеловесом — 2 тонны. Она станет одним из самых больших арт-объектов мира.

Железных дел мастер подчеркивает: будущая скульптура — это и своего рода памятник первым металлическим деньгам независимой Украины. Но это еще не все. Сам дух будущей диковинки тоже уникален.

— Конечно, вся скульптура будет состоять из пятикопеечных монет. Но свое место займут в ней и 1 и 2-копеечные монеты. Что она будет из себя представлять? За основу взята идея Уробороса, репрезентации вечности и бесконечности, цикличности. Это будут три змея, сцепленные в кольцо. Это три создания, символизирующие Воздух, Воду и Землю, и которые вечно взаимодействуют друг с другом, — рассказывает Кирилл Максименко.

Добавим, что сбор пятикопеечных монет все еще продолжается: идея многим понравилась.

А далее — при большом скоплении народа первые пятикопеечные монеты, то есть, основной материал будущей мега-скульптуры, были приварены Кириллом на свои места. Это вызвало у всех присутствующих настоящую бурю восторга. Не всегда ведь удается присутствовать при рождении чего-то нового, неизведанного и даже уникального. Добавим: необыкновенно кропотливого, требующего много умения и сил.

До встречи с уникальной скульптурой где-то в центре Одессы!

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